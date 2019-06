Ekonomika spomaľuje, podľa NBS bude rásť tempom 3,3 %

Odhad rastu na rok 2021 ponecháva centrálna banka bez zmeny na úrovni 2,8 %. Vyplýva to z najnovšej prognózy hospodárskeho vývoja, ktorú NBS zverejnila v utorok. „Slovenská ekonomika bude rásť pomalšie, ako sme pôvodne očakávali, a to z dôvodu globálneho ochladenia,“ povedal guvernér NBS Peter Kažimír.

Centrálna banka tak vo svojej aktuálnej prognóze zohľadnila okrem iného aj pokles dovozu spojený so slabším domácim dopytom v prvom kvartáli tohto roka. Tento vývoj bol podľa NBS spojený aj s klesajúcimi indikátormi dôvery. Napriek tomu hovorí o dosahovaní relatívne vysokého tempa rastu nad troma percentami.

„Ku koncu horizontu predikcie očakávame postupné spomaľovanie rastu HDP v dôsledku doznievania jednorazových impulzov z priamych zahraničných investícií a vplyvom spomaľovania globálnej ekonomiky,“ uvádza sa v stanovisku Bankovej rady NBS k strednodobej predikcii s tým, že aktuálny vrchol ekonomického rastu tak Slovensko zažilo v roku 2018.

NBS však zároveň upozorňuje, že aj keď slovenská ekonomika aktuálne dosahuje pomerne priaznivé dynamiky, postupne ubúda z potenciálu jej rastu. Podľa centrálnej banky je tak potrebné nasmerovať investície v hospodárstve do oblastí zvyšujúcich produktivitu práce a kvalitu vzdelávacieho systému, bez čoho nebude vytvorený priestor pre fundamentálne zvyšovanie ekonomického rastu. „Preto je nevyhnutné podporovať čerpanie eurofondov v produktívnych oblastiach a prijímať štrukturálne opatrenia na zvýšenie rastového potenciálu ekonomiky,“ dodáva centrálna banka.

Rast cien by sa mal pritom v nasledujúcom období udržať na podobnej úrovni ako vlani. Kým v minulom roku dosiahla harmonizovaná inflácia 2,5 %, v tomto roku by ceny podľa NBS mali rásť o 2,6 % a v roku 2020 opäť o 2,5 %. Následne pre rok 2021 centrálna banka predpovedá rast cien o 2,3 %. Podľa centrálnej banky by pritom v tomto roku mali prispievať k inflácii vyššie ceny energetických komodít a agrokomodít. Postupne by sa však tento efekt mal zmierňovať a mali by začať prevládať dopytové inflačné faktory.

Napriek postupnému spomaľovaniu dynamiky hospodárstva by sa však mal podľa NBS udržať solídny rast miezd. Priemerná nominálna mzda by mala v tomto roku stúpnuť o 6,7 %, v budúcom roku o 6,1 % a v roku 2021 o 5,5 %. Po zohľadnení inflácie by tak reálne platy mali v tomto roku stúpnuť o 4 %, v budúcom roku o 3,5 % a v roku 2021 o 3,2 %.

Oslabovanie hospodárskeho rastu však podľa NBS so sebou prinesie aj spomalenie dynamiky zamestnanosti. Kým vlani stúpla o 2 %, tento rok to už má byť iba o 1,2 % a následne by mal rast zamestnanosti spomaliť na 0,6 % v roku 2020 a 0,5 % v roku 2021. Miera nezamestnanosti by sa tak mala postupne znížiť z vlaňajších 6,5 % na tohtoročných 5,9 %. Na tejto úrovni by mala zotrvať aj v roku 2020 a pre rok 2021 centrálna banka aktuálne očakáva opätovný nárast miery nezamestnanosti na 6,1 %.

„Menší počet vytvorených pracovných miest v porovnaní s predchádzajúcou predikciou je dôsledkom očakávaného cyklického spomalenia ekonomiky. Podobne aj dynamický rast miezd sa bude v dôsledku slabšieho dopytu po pracovnej sile postupne zmierňovať,“ uvádza centrálna banka.