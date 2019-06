Majitelia Jasnej kúpili dve rakúske lyžiarske strediská

Slovenská spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR), a.s., rozšírila portfólio svojich horských stredísk. Dlhodobo avizovaný zámer vstúpiť do alpského strediska naplnila TMR akvizíciou rezortu Mölltal v rakúskom Korutánsku.

Spoločnosť podpísala zmluvu o kúpe 100 % podielu v spoločnosti Mölltaler Gletscherbahnen Gesellschaft mbH & CO KG, ktorá je majiteľom a prevádzkovateľom ľadovcového lyžiarskeho strediska Mölltaler Gletscher a jeho sesterského strediska Ankogel – Mallnitz. TMR, ktorá už v uplynulej sezóne na základe dohody o spolupráci prostredníctvom svojho predajného online kanála GOPASS predávala skipasy do týchto stredísk, sa tak po roku stala ich majiteľom. O akvizícii dnes informoval prostredníctvom tlačovej správy hovorca spoločnosti TMR Marián Galajda.

„Mölltal je jeden z ôsmich rakúskych ľadovcov, na ktorých sa dá lyžovať 10 mesiacov v roku. Vďaka partnerskej spolupráci sme sa mohli bližšie zoznámiť s jeho prevádzkou a otestovať jeho možnosti,“ uviedol Bohuš Hlavatý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva TMR.

„Našli sme silného partnera pre ďalší rozvoj strediska ako aj garanta pre ďalšie zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. TMR vnímame ako lídra v tomto segmente v strednej a východnej Európe,“ skonštatoval po podpise zmluvy Heinz Schultz, konateľ Mölltaler Gletscherbahnen Gesellschaft mbH & CO KG.

Pre spoločnosť TMR predstavuje vstup na ľadovec strategické rozhodnutie. „Dôležitým faktorom je aj možnosť rozšíriť ponuku pre klientov tak, aby si mohli dopriať lyžovačku oveľa skôr, ako sa začne lyžovať v súčasných strediskách TMR, alebo naopak, aby mohli lyžovať ešte dlho po tom, čo sezóna na Slovensku, v Česku alebo v Poľsku skončí,“ vysvetlil obchodný riaditeľ TMR Andrej Árendáš.

Prvé kroky spoločnosti TMR v stredisku Mölltal budú viesť k nastaveniu štandardov v oblastiach gastro služieb a ďalších jednotlivých služieb. „V priebehu jedného až troch rokov by sme chceli na ľadovci nahradiť pôvodnú lanovku novou, ktorou by sme dokázali eliminovať poveternostné podmienky. Rovnako sa vďaka nášmu know-how chceme vysporiadať aj s ďalšími slabšími stránkami, ktoré sme v stredisku v uplynulej sezóne identifikovali. Keďže Mölltal má ideálne podmienky na lyžiarske tréningy na najvyššej úrovni, chceme sa zamerať aj na lyžiarske kluby a vrcholových športovcov,“ doplnil Árendáš. Dôležitou súčasťou kúpy nového strediska bude program GOPASS. Preto bude TMR v tomto roku rozširovať jeho funkčnosť aj do segmentu gastronómie a obchodov.

Lyžiarske stredisko Mölltaler Gletscher v jedinej ľadovcovej oblasti Korutánska ponúka zjazdovky všetkých náročností, od najľahších zjazdoviek pre začiatočníkov až po náročné svahy pre tréningy vrcholových športovcov. Sezóna na ľadovci Mölltal trvá od polovice júna do nasledujúceho mája s výškou snehovej pokrývky dosahujúcou v top sezóne až 450 cm. Stredisko má zjazdovky pre začiatočníkov, ale aj terény pre pokročilých freeriderov.

Lyžiarsky areál Ankogel Mallnitz (20 km od strediska Mölltaler Gletscher) sa nachádza v národnom parku Hohe Tauern medzi Korutánskom a Salzburgom. Obe strediská využívajú spoločný skipas.

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní a prevádzkuje horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely.