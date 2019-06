Vezmú podnikateľom neplatiacim dane vodičský?

„S cieľom efektívnejšieho vymáhania daňových nedoplatkov sa navrhuje nový spôsob exekúcie, zadržaním vodičského preukazu. Dane sú dôležitý fiškálny nástroj politiky štátu, aby však bolo možné zabezpečiť riadne plnenie všetkých jeho funkcií, je potrebné dôsledné vyžadovanie ich platenia a následné vymáhanie,“ píše ministerstvo financií v navrhovanej novele zákona o správe daní.

Podnikatelia v zadržaní vodičského preukazu vidia viacero rizík. „Predstavte si, že supermarketu s dlhmi na daniach zakážete nákup potravín. V takom prípade je obchodný reťazec odsúdený na krach a už nikdy žiadne dane nezaplatí. Niečo podobné sa môže stať, ak pre zhoršenie ekonomickej situácie nebude mať podnikateľ na zaplatenie daní a bez auta príde o šancu získať ďalšie zákazky,“ povedal viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu Juraj Borgula. Ten zároveň upozorňuje, že majitelia firiem nemusia mať dostatok peňazí na zaplatenie daní pre neuhradenie faktúr od odberateľov. „Na Slovensku je až 300-tisíc malých podnikateľov a väčšina z nich bez auta nedokáže robiť svoj biznis. Štát tak zadržaním vodičského preukazu nakoniec môže viac stratiť, ako získať,“ myslí si Borgula.

Kontroverzný návrh prichádza v čase, keď sa Slovensku čoraz viac vzďaľuje vyrovnaný rozpočet. Koalícia pripravuje znižovanie viacerých daní, na čo sú potrebné financie, aby to nešlo na úkor dlhu. Na potrebu prijatia dodatočných opatrení najnovšie upozorňuje Národná banka Slovenska, ktorej šéfuje bývalý minister financií Peter Kažimír. Ten len v utorok upozornil, že tohtoročný deficit môže byť až vo výške 0,7 percenta HDP. Na dosiahnutie plánovanej nuly musí vláda buď viac šetriť, zdvihnúť dane, alebo výrazne zlepšiť ich výber.

V návrhu novely zákona nie je vypočítaný predpokladaný príjem štátu z možnosti zadržania vodičského preukazu. „Uvedený inštitút má najmä preventívny charakter. V prípade výkonu daňovej exekúcie týmto spôsobom je daňový dlžník nepriamo nútený na splnenie svojej povinnosti, aby mu mohol byť vodičský preukaz vrátený,“ píše sa v návrhu ministerstva financií. Zástupcom zamestnávateľov prekáža viacero nejasností. „Podnikateľ nemusí vždy súhlasiť s výškou dane vypočítanou Finančnou správou a rozhodne sa obrátiť na súd. V takom prípade by nemalo prísť k zadržaniu vodičského preukazu až do právoplatného rozhodnutia súdu,“ povedal tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.

Podľa podnikateľov štát už dnes dokáže tvrdo zakročiť proti neplatičom daní prostredníctvom konkurzov, exekúcií a súdov. V krajnom prípade môžu prísť majitelia firiem pre neplatenie daní o celý svoj majetok. „Celá táto zmena mi príde ako snaha o zjednodušenie života Finančnej správy, ktorej sa nechce otravovať s neplatičmi daní,“ uviedol Borgula. Na druhej strane sa zástupcovia firiem zhodujú v tom, že dane treba platiť, a štát by sa okrem zavádzania nových sankcií mohol zamerať aj na zlepšovanie podnikateľského prostredia.

„Navrhované opatrenie, aby sa v rámci daňovej exekúcie schválila možnosť zadržania vodičského oprávnenia, zaiste nie je populárne opatrenie. Myslím si, že názory na toto opatrenie budú určite rozporuplné. V prípadoch, ak je povolanie daňového subjektu viazané na vodičské oprávnenie, znamená takýto postup vlastne stratu príjmov, pretože daňový subjekt nebude môcť vykonávať svoje povolanie. Na druhej strane, dôsledkom takéhoto opatrenia sa dozaista výber daní zlepší,“ povedala Dana Droppová, členka prezídia Slovenskej komory daňových poradcov.

Možnosť zadržania vodičského preukazu existuje na Slovensku už dnes v prípade ľudí neplatiacich výživné. V časoch zavádzania tejto možnosti poslanci argumentovali tým, že ak má niekto na benzín, musí mať aj na zaplatenie výživného. Podobne aj pri podnikateľoch sa nájdu ľudia, ktorí majú nedoplatky na daniach a jazdia na luxusných automobiloch. Takýmto životným štýlom sa verejne hrdí napríklad aj jedna známa slovenská youtuberka. Na druhej strane podnikanie nie je len o úspechu a v prípade krachu podniku môže byť zadržanie vodičského preukazu posledným klincom do rakvy. Neúspešný podnikateľ sa totiž môže vrátiť jedine do trvalého pracovného pomeru a v mnohých firmách je podmienkou zamestnania práve vlastnenie vodičského preukazu.

Právnik upozorňuje, že vodičský preukaz sa v súčasnosti zadrží len vtedy, ak šofér spáchal trestný čin v doprave. „V prípade neplatenia daní neexistuje žiadna racionálna väzba medzi neplatením daní a vedením motorového vozidla. Z tohto dôvodu podľa nášho názoru je nanajvýš diskutabilné, či je vôbec možné zadržiavať vodičský preukaz v súvislosti s neplatením daní,“ povedal právnik Michal Mikuš z advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský. Ten upozorňuje, že podľa časti právnickej obce je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky zadržanie vodičského preukazu za neplatenie výživného.

„Ak by sme mali súhlasiť s takýmto postupom, tak štát by mohol používať akékoľvek prostriedky – opatrenia, aby dosiahol splnenie cieľu, ktorý si stanoví. Napríklad mohol by vás rozviesť alebo by vás mohol prepustiť zo štátneho zamestnaneckého pomeru, alebo by vám mohol zadržať mobilný telefón, to všetko, aby ste zaplatili dane,“ dodal Mikuš. Podľa právnickej kancelárie neschopnosť štátu riešiť výber daní nemôže viesť k použitiu takých opatrení, ktoré sa používajú na riešenie úplne iných problémov.