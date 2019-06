Stanovačka pred STK, motoristi čakajú v noci. Systém viazne na celom Slovensku

VIDEO: Niektorí ľudia radšej v noci ani nejdú spať, aby už o jednej ráno mohli sedieť a čakať na STK. Denne zoberú dvadsať áut, stane sa, že ak niekto príde o piatej ráno, má smolu, na rad sa už nedostane. Pozrite si vo videu do akej situácie sa ľudia dostali.

Niektorí ľudia si však vstávanie v noci k STK dokonca aj pochvaľujú. Vravia, že na inú STK sa nedá dostať hneď vôbec, až najskôr o dva mesiace.

Čakanie spríjemnené kávou a palacinkami

Dovolať sa na STK do Turnej je vraj problém. „Skúšal som telefonovať, ale nik mi nebral telefón, niet sa čo čudovať, tí chlapi tu makajú, vôbec sa za celý deň nezastavia, len aby vybavili čo najviac áut,“ povedal Pavol. „Ja som sem prišiel ako prvý už o jednej v noci. Vzal som si so sebou vodu a stoličku,“ povedal zas Ctibor Harakaľ.

Peter Masár pricestoval z Kálnice a zásobil sa ešte lepšie ako jeho spolučakajúci, okrem vody a stoličky si vzal aj kávu v termopohári a palacinky.

„Prvý pokus som dal už v pondelok. Prišiel som na šiestu, ale to už bolo neskoro, to som sa hneď otočil. Na druhý pokus som prišiel ráno, desať minút po štvrtej hodine, to už tu bolo dvadsať ľudí, takže na mňa nevyšlo a dnes je to môj tretí pokus a mám šťastný deň. Prišiel som o 3.15 hodine a som siedmy, som spokojný, dnes sa to už asi podarí. Je to víťazstvo, dnešná doba poskytuje množstvo nových, zaujímavých zážitkov,“ povedal Masár.

Pred ľuďmi, ktorí prišli nad ránom, bolo zapísaných ešte päť zo stredy, ktorých nestihli do siedmej do večera, dokedy pracovali, vybaviť. „Prišiel som tretí a som tu od pol tretej. Prišiel som už druhýkrát, po prvýkrát som zbadal to množstvo ľudí a rovno som sa otočil. Včera to tu bolo napríklad všetko úplne plné, ale dnes je nás tu pomerne málo, je to ešte dobré, ale rozhode to nie je koniec, ten hlavný nával len príde,“ zhodnotil Ladislav Šebán.

Ľudia vravia, že aj keď musia čakať, je to jediná STK v širokom okolí, kde ich vezmú hneď. Inde sa treba objednávať. V Turnej si navyše vymysleli systém, aby nedochádzalo k hádkam a každý, kto príde, zapíše sa na prinesený papier aj s číslom, v akom poradí prišiel. Už o pol šiestej ráno svietilo na papieri číslo 25 a ostatní príchodzí sa rovno otáčali na mieste s tým, že skúsia šťastie inokedy.

Podľa Miloša Patfaja, ktorý bol tiež medzi čakajúcimi, skúšali spolu so švagrom nájsť STK, ktorá by ich zobrala, už dlhší čas. „Tie stanice, kam sa dá na STK objednať, sú úplne plné, najnovšie voľné termíny sú až na koniec júla alebo na august. Švagor hľadal takú, ktorá by ho vzala hneď a na celom Slovensku je taká podľa jeho prieskumu len jediná, v Medzilaborciach. Ale tam sme sa rozhodli nevycestovať, je to predsa len trochu ďaleko,“ skonštatoval Patfaj.

Kamery mali pomôcť, ale…

Ministerstvo dopravy zdôrazňuje, že normy pri TK a EK sa nesprísňovali, problém je v kamerách. Tie dalo ministerstvo namontovať na stanice po celom Slovensku a od tej doby sa jedna kontrola predĺžila aj o desiatky minút. Technici sú teda pod drobnohľadom a „veľký brat“ sa na nich nepretržite díva.

„V praxi sa zmenilo iba to, že pribudli na pracoviskách TK a EK kamery, ktoré umožňujú prísnejšiu kontrolu samotných technikov, či vykonávajú kontroly poctivo a dôkladnejšie pokryjú celý priebeh kontrol. Zámerom tejto zmeny je, aby na cestách jazdili bezpečnejšie autá, o čo nám vždy išlo,“ konštatuje hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Zámer s kamerami však nevítajú s veľkou radosťou Stanice technickej kontroly. Technici tvrdia, že sú v strese a v práci zostávajú denne aj do siedmej, ôsmej hodiny večer, pričom do nej prichádzajú už o šiestej.

„Jediné, čo sa zmenilo, je, že nám stále niekto pozerá na prsty a jednému autu sa musíme venovať nie dvadsať minút ako predtým, ale aj hodinu, to potom spôsobuje nekonečné rady. Navyše veľmi veľa áut, najmä nových trojvalcov, na prvýkrát ani kontrolou neprejde. Čo je paradox, pretože kým dvadsať-, tridsaťročné poctivé šesťvalce emisné normy v pohode splnia, nové, ktoré sa hrajú na ekologické, s nimi majú problém,“ povedal jeden z technikov, ktorý si neželal byť menovaný.

Ministerstvo dopravy dopĺňa, že v poslednej dobe začalo častejšie robiť odborný dozor, teda kontrolovať technikov. „To spôsobilo, že technici robia kontroly zodpovednejšie a tak sa stane, že vozidlo v zlom technickom stave, ktoré v minulosti kontrolou prešlo, hoci nemalo, teraz neprejde a musí kontrolu absolvovať ešte raz,“ konštatuje Ducká.

Tá zároveň dodáva, že ministerstvo na vzniknutú situáciu reagovalo preventívne, a to vytvorením podmienok na vytvorenie nových technických a emisných staníc. Doteraz vydalo päťdesiat takýchto povolení a čoskoro by tak mali pribudnúť ďalšie prevádzky.

VIDEO: Desať vecí, na ktoré nesmiete zabudnúť pred STK. Pozrite si užitočné video TV Pravda.

Technici odchádzajú, hrozia im sankcie

Majiteľ STK v Trenčianskej Turnej Jaroslav Prekop hovorí, že keby všetky stanice pracovali tak poctivo ako tá ich, nemuselo by k takýmto problémom dochádzať. Aby vyšli ľuďom v ústrety, v práci priam nocujú a snažia sa vybaviť čo najviac áut denne.

„Tie stanice objednávajú až o dva, tri mesiace preto, aby nemuseli robiť po pracovnej dobe. Je ich tam päť alebo šesť, objednajú si päťdesiat auťákov a je to pre nich vybavené. Neprinútite ich robiť viac. My makáme, u nás sa musí robiť,“ konštatuje Prekop a dodáva, že jeho stanica má klientov, ktorí k nim chodia pravidelne každé dva roky.

„Keby chodili len títo ľudia k nám, nemuselo by sa čakať. Ale v Novom Meste nad Váhom štyria technici dali výpoveď kvôli tomu, čo spravilo ministerstvo. Robia im len dvaja technici, takže idú len na 35 percent výkonu. Ďalšia STK v Trenčíne má zas ten problém, že dvaja technici nespravili skúšky na emisie, takže sa museli vrátiť do kurzu. Tým tiež chýbajú ľudia a všetci títo ľudia potom chodia k nám. Také veľké množstvo vozidiel však nemôžme zvládnuť,“ uzavrel Prekop.

Podľa Petra Hulmana, výkonného riaditeľa Národnej Asociácie STK, vyvoláva súčasný stav aj to, že technici viac nechcú robiť túto prácu. Ich dôvody pochopí každý.

„Sprísnili sa sankcie pre technikov, ktorí kontroly vykonávajú. Technik, ktorý zabudne alebo zle vyhodnotí ľahkú chybu, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť, dostane 120-eurovú pokutu. Za vážnu chybu je 210 eur a za céčkovú chybu je 300 eur a za akékoľvek iné chyby, ako sú prieklepy či administratívne chyby, je 60 eur. Naratáva sa to za každé jedno vozidlo, na ktorom chybu spravil. To znamená, že ak spravil pri tristo autách prieklep, zoberú mu šesťtisíc eur,“ vysvetľuje Hulman.