Farmári mali vlani hrubý zisk 96 miliónov eur. Pomohli dotácie a šetrenie

Konštatovala to Agrárna komora Slovenska (AKS) na svojom valnom zhromaždení."Je však nutné poznamenať, že bez dotácií by bol sektor vysoko stratový, a to mínus 391 mil. eur,” upozornila predsedníčka AKS Helena Patasiová. Komora preto tvrdí, že kladný hospodársky výsledok dosiahol agrosektor vďaka šetreniu a dotáciám. AKS o tom informovala v piatok v tlačovej správe.

Výsledok hospodárenia ovplyvnili podľa AKS viaceré faktory, napríklad nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov o 5 % až 6 %, tak rastlinných ako aj živočíšnych. Ďalej vyššia naturálna produkcia obilnín, pri ktorej AKS zaznamenala nárast o 15,53 %. Na druhej strane hospodárenie ovplyvnil tiež pokles úrody pri viniciach o 20,05 %, mierne nižšia naturálna produkcia rozhodujúcich skupín jatočných zvierat, tak hovädzieho dobytka ako aj ošípaných, ale aj úspora na nákladoch za hnojivá, pesticídy a kŕmne zmesi.

Poľnohospodárske podniky dosiahli tržby za predaj vlastných výrobkov vo výške 1,748 mld. eur. Z toho za predaj rastlinných výrobkov 854 mil. eur, za predaj živočíšnych výrobkov 501 mil. eur a 393 mil. eur z ostatných nepoľnohospodár­skych činností, napr. agroturistiky, prenájmu budov atď.

Členovia Agrárnej komory Slovenska zároveň na valnom zhromaždení prijali spoločné vyhlásenie, podľa ktorého nepodporia avizované protesty poľnohospodárov v hlavnom meste. „Aktuálny stav rokovaní s vládou o problematických témach agrorezortu a ich riešenie si z pohľadu AKS žiadne protesty nevyžaduje. AKS sa od tejto a obdobných aktivít organizátora dištancuje. Spôsoby, akými Iniciatíva poľnohospodárov koná a strháva na seba pozornosť médií, degraduje úroveň slovenských poľnohospodárov,“ uviedla AKS.

Komora naopak oceňuje prístup predsedu vlády Petra Pellegriniho a ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej pri opakovaných prosbách farmárov o pomoc so vzniknutými škodami pre extrémne sucho v roku 2017. „Dialógom sme sa dopracovali k vyhláseniu výzvy, na základe ktorej bude môcť 211 najviac postihnutých farmárov požiadať o finančnú kompenzáciu,“ povedala Patasiová.