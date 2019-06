Dopravu blokovali Jabloničania aj policajti. Miestni si chcú vynútiť obchvat

Jabloničania sa protestom chcú domôcť výstavby obchvatu ich obce. Vedie cez ňu cesta, ktorá spája Trnavu so Senicou a hranicou s Českou republikou. Zo stanoviska ministerstva dopravy k ich petícii vyplýva, že štúdia realizovateľnosti nepreukázala opodstatnenosť obchvatu, prioritou pre rezort je obchvat neďalekej Senice.

Starosta Jablonice Silvester Nestarec tvrdí, že kto napísal takéto vyjadrenie, zrejme ani v Jablonici nebol. „To, že je uprednostnená Senica rešpektujeme a držíme palce. Ale naším cieľom je aby sa oba projekty spojili, pretože veľa vecí by sa dalo robiť spoločne, napríklad výkup pozemkov alebo verejné obstarávanie. Náš cieľ je, aby mala obchvat aj Senica, aj Jablonica,“ povedal Nestarec. Podľa jeho názoru by bolo racionálne, keby oba obchvaty boli jednou stavbou. Starosta, ako aj ďalší obyvatelia na mieste protestu vyjadrili názor, že v prvej fáze by bolo potrebné čo najskôr riešiť úzky most a zvlnený povrch vozovky frekventovanej cesty cez dedinu.

Keďže policajti zastavili dopravu ďaleko od miesta protestu, k mnohým vodičom v kolónach sa ani nedostali lístočky od aktivistov, v ktorých vysvetľovali dôvody zastavenia premávky. Okrem popisu problému s dopravou boli na lístočkoch aj telefonické kontakty do kancelárie ministra dopravy, jeho štátneho tajomníka, ďalej na Slovenskú správu ciest a do kancelárie jej generálneho riaditeľa.

Piatkový protest prebehol pokojne a bez konfliktov. Podľa jedného z jeho organizátorov Erika Zámečníka budú v budúcnosti protesty spojené so zablokovaním dopravy pokračovať. Žiadny ďalší termín však určený zatiaľ nebol. Zámečník sa začína angažovať v politickej strane Spolu, ak by to však podľa jeho vyjadrenia malo byť prekážkou, z iniciatívy za obchvat Jablonice odstúpi a prenechá miesto niekomu inému.

Ministerstvo v odpovedi na petíciu za obchvat Jablonice uviedlo, že meraná intenzita dopravy v tejto obci v okrese Senica dosahuje 6 280 až 7 470 vozidiel za 24 hodín, z toho menej ako 1 700 vozidiel nad 3,5 tony, čo v súčasnosti predstavuje vyhovujúcu funkčnú úroveň. Rezort dodáva, že zo štúdie realizovateľnosti vzišlo odporučenie na výstavbu obchvatu až v dlhodobom výhľade, pričom prioritou na tomto ťahu je obchvat susedného okresného mesta Senica.