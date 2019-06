Autá bez vodičov môžu spôsobiť v mestách ešte väčšie zápchy

Príchod samoriadených taxíkov aj súkromných vozidiel s autonómnym riadením do ulíc môže viesť k väčšiemu preťaženiu mestskej dopravy, ak nebude správne regulovaná.

K tomuto záveru dospela štúdia Spolkovej vysokej školy technickej v Zürichu financovanej Spolkovým cestným úradom.

Štúdia, ktorá simulovala, ako by sa Zürich v nasledujúcich 20 rokoch vyrovnal so zavedením taxislužby bez vodiča a súkromných samoriadených vozidiel, mala prekvapivé výsledky.

„Ponuka zdieľaných jázd by nepriniesla zníženie počtu súkromných vozidiel. Automatizovaná doprava by dokonca mohla byť príčinou zvyšovania počtu najazdených kilometrov,“ uvádza štúdia.

Jej závery odporujú predchádzajúcim predpokladom o vplyve samoriadených vozidiel. V roku 2014 štúdia v Singapure dospela k záveru, že so zavedením samoriadenej taxislužby môže byť celkový dopyt po mobilite pokrytý tretinou existujúcich vozidiel. Obdobná štúdia v texaskom Austine predpovedala, že taxíky s autonómnym riadením by mohli viesť k zníženiu počtu vozidiel až o 90 percent. Tieto štúdie vedľa iných faktorov ovplyvnili stratégie alternatívnych taxislužieb ako Uber a Lyft.

V Zürichu ale výskumníci dospeli k záveru, že zavedenie samoriadených automobilov môže mať za následok viac najazdených kilometrov.

Pokles individuálnej prevádzky možno podľa autorov štúdie očakávať len vtedy, ak budú samoriadené vozidlá vyhradené pre verejnú dopravu a taxíky, a nie pre súkromné ​​prevádzkovanie. V tomto scenári sa podiel motorizovanej osobnej dopravy znížil zo 44 na 29 percent celej prevádzky, pričom podiel samoriadenej verejnej dopravy, teda vlakov, autobusov a taxíkov bez vodiča, by vzrástol na viac ako 60 percent.

Švajčiarska štúdia upozorňuje, že automatizované riadenie autobusov by znížilo náklady na jazdu autobusom na polovicu. Autobusy by zostali atraktívne, ale „silná príťažlivosť súkromných samoriadených vozidiel by mohla doterajšieho používateľa verejnej dopravy zlákať“.

„Vďaka kombinácii vysokej pružnosti a možnosti využitia času stráveného vo vozidle je táto forma mobility veľmi atraktívna, najmä keď môžu vozidlo používať všetci členovia rodiny,“ zdôraznil profesor vysokej školy Kay Axhausen.

Vedci teda vyzývajú úrady, aby zavedenie vozidiel s autonómnym riadením vo Švajčiarsku riadne regulovali. „Vlastníctvo súkromných motorových vozidiel sa môže znížiť len vtedy, ak nebude súkromným osobám umožnené získať samoriadené vozidlá,“ povedal Axhausen.

Prvý taxíky bez vodiča už boli zavedené v Spojených štátoch v Las Vegas a vo Phoenixe s cieľom znížiť prevádzku, emisie aj náklady.