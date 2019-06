Namiesto kompy bude pri Vojke cesta pod Dunajom

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) získal platné územné rozhodnutie a v pondelok vyhlási verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa. Prejazd prvých áut, cyklistov či prechod prvých chodcov by mal byť možný v roku 2022. Vyhlásil to v pondelok minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) a generálny riaditeľ VV Daniel Kvocera.

Tender na prebudovanie priepustu prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo pre cestnú dopravu počíta s cenou 25 miliónov eur. Momentálne priepust slúži na odvádzanie priesakových vôd do ramennej sústavy Dunaja a má päť otvorov. Minister životného prostredia však podotkol, že už pri projektovaní vodného diela sa predpokladalo, že na odvádzanie priesakových vôd postačia tri otvory.

„Dva otvory môžeme využiť na prepravu osobných áut, chodcov i cyklistov. Po dvoch rokoch, keď sme ohlasovali tento zámer, už máme hotový projekt. VV od apríla má právoplatné územné rozhodnutie a začína výkupom pozemkov, ktoré budú potrebné, aby sa projekt realizoval. Tento týždeň vyhlasujeme verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela,“ priblížil Sólymos.

Ak všetko pôjde podľa plánov a nevyskytnú sa problémy pri súťaži alebo počas výstavby, cestu pod Dunajom chcú otvoriť pre verejnosť začiatkom roka 2022, pesimistická verzia odhaduje koniec roka 2022. Kvocera tvrdí, že stav otvorov priepustu zanalyzovali, ako aj možné riziká, a výsledky dokázali, že projekt je realizovateľný a aj bezpečný. Prebudované majú byť dva z piatich otvorov, keďže okrem cesty pre autá, bude jedna určená aj pre chodcov s cyklistami.

„Obyvatelia dotknutých obcí budú môcť tieto priepusty využívať celoročne. Z hľadiska rýchlosti prepravenia sa z jednej strany na druhú, tak to bude za tri minúty. V minulosti to kompou trvalo 15 minút a ľudia museli čakať v radách,“ spresnil generálny riaditeľ. Investícia bola podľa neho najprv odhadovaná do 20 miliónov eur, štátna expertíza stanovila cenu takmer 17 miliónov eur, ale po pripomienkach z územného konania došlo k navýšeniu ceny na 24,7 milióna eur. „Bude to financované z Vodohospodárskej výstavby. Zatiaľ je to plánované z vlastných zdrojov,“ podotkol Kvocera.

Autá, cyklisti i peší budú cestou pod Dunajom prechádzať zadarmo a v intervaloch na základe signálu zo semaforu. Kompa po spustení cesty pod Dunajom nebude do budúcna potrebná. „Ak by sme s ňou rátali, tak máme záujem, aby to bola kompa štátu a slúžila by občanom doplnkovo,“ spresnil šéf VV.