Ďalšia rana pre Boeing. Problém s motormi pre pripravované lietadlo

Jeho americký dodávateľ motorov GE Aviation totiž informoval o problémoch, ktoré budú mať dopad na nové lietadlá Boeing 777X. Európsky konkurent Airbus predstavil novú verziu svojho stroja A321neo s dlhým doletom.

Spoločnosť GE Aviation zistila nečakané opotrebenie súčiastky pre motor GE9X, ktorý vyrába práve pre lietadlá Boeing 777X. Tento model je najväčším dvojmotorovým lietadlom na svete. Závada spôsobí oneskorenie pri výrobe lietadla o niekoľko mesiacov, keďže bude potrebné urobiť konštrukčné zmeny a nové testovanie.

Šéf divízie komerčných lietadiel Boeingu Kevin McAllister uviedol, že odhadovať oneskorenie programu 777X je zatiaľ predčasné. Prvý let tohto stroja bol naplánovaný na tento rok a prvý zákazníci by lietadlo mali dostať v roku budúcom. Podľa terajších plánov by sa prvým majiteľom mali stať aerolinky Emirates, ktoré očakávajú dodávku prvého lietadla v júni 2020.

Nové lietadlo Airbus A321XLR má byť úzkotrupým lietadlom s najdlhším doletom na trhu. Prichádza v čase, keď sa aerolinky snažia maximalizovať prispôsobivosť úsporných lietadiel s jednou uličkou. Podľa informovaných zdrojov chce Airbus tento rok na aerosalóne získať 200 zákaziek alebo zmien objednávok na tento nové lietadlo. Medzi záujemcami by mohli byť American Airlines, JetBlue, Cebu Air a Indigo Partners. Spoločnosť Air Lease už oznámila objednávku 100 lietadiel Airbus, vrátane 27 lietadiel Airbus A321XLR.

Aerosalón pri Paríži, ktorý sa strieda s aerosalónom v britskom Farnborough, je každoročne najväčšou udalosťou pre letecký priemysel a tradične sa nesie v duchu konkurenčného boja medzi Airbusom a Boeingom. Tento rok však Boeing stále bojuje s odstávkou lietadiel svojho najpredávanejšieho modelu 737 MAX po dvoch smrteľných nehodách. Airbus sa zase snaží vyrovnať s dopadom dlhodobého korupčného škandálu.

Analytici tento rok čakajú na aerosalóne 400 až 800 objednávok a prísľubov objednávok na komerčné lietadlá. Vlani na aerosalóne vo Farnborough sa uzavrelo 959 objednávok.