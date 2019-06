Objednávky na aerosalóne v Paríži. Boeing: 0, Airbus: 123

Jeho európsky konkurent Airbus získal objednávky a opcie na 123 lietadiel. Vyplýva to z údajov firmy IBA.iQ poskytujúcej poradenstvo pre oblasť letectva. Generálny riaditeľ Boeingu Dennis Muilenburg v rozhovore pre televíziu CNBC pripustil, že tohtoročný letecký salón v Paríži nebude pre jeho firmu o objednávkach, ale príležitosťou ubezpečiť zákazníkov a dodávateľov, že Boeing dosahuje pokrok v snahe dostať stroj 737 Max opäť na oblohu.

Airbus do Paríža prišiel s očakávaním, že získa väčšinu nových objednávok lietadiel, keďže predstavil nový stroj A321XLR. To sa aj v pondelok stalo, keď spoločnosť Air Lease Corporation zadala objednávku za 11 mld. USD na 100 Airbusov, vrátane 27 strojov XLR. Generálny riaditeľ Air Lease John Plueger pre CNBC povedal, že XLR bude „komerčnou senzáciou“, keď sa v roku 2023 začnú prvé dodávky. „Podľa nášho názoru je to ozajstná náhrada strojov 757, ale na oveľa efektívnejšej palivovej báze,“ uviedol. (1 EUR = 1,1234 USD)