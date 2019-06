Ropu zlacňuje spor Rusov so Saudmi

Leto by mohlo byť v znamení lacnejšieho tankovania. S príchodom letných prázdnin môže čierne zlato stratiť až šestinu svojej hodnoty. Od vývoja ropy závisia ceny aj na slovenských pumpách. Benzín Natural 95 aktuálne stojí na slovenských pumpách 1,37 eura za liter a nafta vyjde podľa údajov Štatistického úradu SR na 1,22 eura. Palivá za posledné dva týždne zlacneli o šesť centov na jednom litri.

Prípadné zlacnenie ropy súvisí s tým, že časť ropných veľmocí zvažuje skončiť s umelým obmedzením ťažby a definitívne rozhodnutie padne už koncom júna počas rokovaní kartelu OPEC a Ruska. „V prípade, ak by sa táto dohoda kartelu OPEC o obmedzovaní svojej produkcie zrušila, cena ropy by zamierila výraznejšie smerom nadol a mohla by klesnúť pod hranicu 50 dolárov za barel, kde bola naposledy takto pred rokom,“ povedala analytička Poštovej banky Jana Glasová. V súčasnosti je cena jedného barelu severomorskej ropy Brent na úrovní 62 dolárov. Podľa analytikov Saxo Bank môže zrušenie dohody znížiť cenu ropy až na 30 dolárov za barel.

V karteli OPEC sú združené prevažne krajiny nachádzajúce sa v oblasti Perzského zálivu. Ropní šejkovia v spolupráci s Ruskom sa snažia obmedzením ťažby udržať vysoké ceny ropy. Lenže časť ruských ekonómov upozorňuje, že v prvých troch mesiacoch tohto roku vzrástla miestna ekonomika o 0,5 percenta HDP, práve pre obmedzenie ťažby ropy. Začiatkom mesiaca tak prišiel ruský prezident Vladimír Putin s prekvapivým vyhlásením. „Cenu, za ktorú sa v súčasnosti obchoduje ropa Brent, považujem za celkom uspokojivú,“ povedal.

Podľa ruského prezidenta je úplne v poriadku, ak sa jeden barel ropy bude predávať za 60 až 65 dolárov. To sa nepáči Saudskej Arábii, ktorá na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu potrebuje udržať cenu barelu ropy v rozmedzí 80 až 85 dolárov. Práve pre rozdielny pohľad dvoch najsilnejších hráčov je čoraz reálnejší aj možný krach rokovaní, ktoré sa majú uskutočniť 26. júna vo Viedni. Podľa najnovších informácií agentúry Reuters žiadajú Rusi posunutie termínu na 3. až 4. júla. Už náznak sporu stojí za výrazným zlacňovaním čierneho zlata. Za viac ako tri týždne sa cena Ropy Brent prepadla zo 70 na 62 dolárov za barel. Napriek tomu sa podľa analytikov motoristi nemôžu tešiť na výrazné zlacňovanie palív.

„Na cenu však nepôsobia len fundamenty, ale aj iné faktory. Predovšetkým plánovaná väčšia spotreba benzínu a nafty z dôvodu dovolenkovej sezóny a frekventovanejšieho cestovania. Distribútori tak pravdepodobne, naopak, zdvihnú ceny benzínu a nafty v Európe,“ uviedol Martin Sklenář, analytik Saxo Bank. Podľa neho s vyššími cenami pohonných hmôt musia motoristi počítať hlavne v prímorských a tranzitných krajinách, ako je Slovinsko a Rakúsko.

VIDEO: Ani vražda novinára nezastavila ropný biznis USA.

Prudší rast ceny ropy brzdí aj vyostrenie obchodnej vojny medzi USA a Čínou, ktorého výsledkom je pomalší ekonomický rast a s ním spojená nižšia spotreba benzínu a nafty. Podľa najnovšej analýzy Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) nakúpia rafinérie v roku 2019 v priemere 1,2 milióna barelov za deň. V porovnaní s predchádzajúcou analýzou ide o pokles vo výške 100-tisíc barelov za deň. „Za súčasným znížením spotreby pohonných hmôt stojí hlavne spomalenie petrochemického priemyslu v Európe, nadpriemerne teplé počasie na severnej pologuli planéty a stagnácia predaja benzínu aj nafty v Spojených štátoch amerických,“ uvádza sa v správe IEA.

V súčasnej situácii môže prudký rast cien ropy spôsobiť len vojenský konflikt v Hormuzskom prielive. Pre uvalenie sankcií sa zablokovaním strategickej obchodnej trasy vyhráža Irán, ktorý podľa Spojených štátov amerických minulý týždeň vo štvrtok zaútočil na dva ropné tankery. Toto tvrdenie neskôr potvrdili aj zástupcovia Veľkej Británie a Saudskej Arábie, v ktorej prístavoch sa momentálne nachádza poškodený nórsky aj japonský tanker. Irán odmietol akúkoľvek vinu na spomínanom útoku.

V oblasti Perzského zálivu už operuje americké vojnové námorníctvo a o možnom vojenskom konflikte s Iránom už začína hovoriť aj Saudská Arábia. „Neprajeme si vojnu v tomto regióne, ale nebudeme váhať zareagovať na akékoľvek ohrozenie nášho národa, našej suverenity, územnej celistvosti a životných záujmov,“ povedal saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Práve Saudská Arábia je dlhé roky hlavným spojencom USA v oblasti Perzského zálivu.