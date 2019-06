Dvojročná rekonštrukcia betónky zachránila Turiec

Miestni tento úsek prezývali betónka, panelka či tankodróm, a to najmä preto, že sa skladal z betónových panelov, ktoré boli uvoľnené, popraskané a tvorili sa v nich trhliny a diery. Mnohí vodiči túto cestu obchádzali, keďže si nechceli zničiť tlmiče na autách. V konečnom dôsledku však na to doplácali najmä obyvatelia okolitých obcí, cez ktoré viedla obchádzka. V minulosti zaznelo veľa sľubov a termínov naprázdno, no nakoniec sa cestu zrekonštruovať podarilo a včera ju slávnostne otvoril minister dopravy a výstavby Árpád Érsek.

Renovácia nevyhovujúcej betónovej cesty trvala dva roky a financovaná bola z eurofondov. „Táto cesta patrí medzi dôležité európske koridory a jej nevyhovujúci stav trápil obyvateľov roky. S prispením Európskej únie sme z nej spravili modernú a bezpečnú cestu. Projekty tohto druhu sú pre naše regióny nesmierne dôležité, keďže cesty I. triedy sú a ešte dlho budú kostrou dopravnej siete Slovenska,“ povedal Érsek pri slávnostnom uvedení úseku do prevádzky spolu so zástupcami Slovenskej správy ciest a zhotoviteľa.

Celkové náklady na renováciu tejto cesty dosiahli podľa generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (SSC) Romana Žemberu 24,6 milióna eur.

„Stavenisko sa odovzdalo v máji 2017 a renovácia bola splnená v termíne. SSC mala pripravenú projektovú dokumentáciu, chýbali financie na realizáciu. Až vďaka Operačnému programu Integrovaná infraštruktúra sa podarilo na stavbu naliať financie a SSC vysúťažila dodávateľov,“ uviedol Žembera.

Stará cesta I/65 mala podľa hovorkyne ministerstva dopravy a výstavby Karolíny Duckej vysoký stupeň poškodenia. „Cementobetónový povrch bol v značnej miere deformovaný a poškodený. Cesta v tomto úseku bola dlhodobo v neúnosnom stave z hľadiska bezpečnosti a plynulosti premávky, nadmerného hluku v krajine i kolíznych situácií. Zhotoviteľ využil povolený postup recyklácie stavebného odpadu, ktorý v značnej miere znížil náklady na stavbu. Celková obnova úseku v sebe zahŕňala aj rekonštrukciu piatich mostov, šiestich križovatiek a vybudovanie chodníkov pre chodcov,“ doplnila Ducká.

Cestu medzi Martinom a Turčianskymi Teplicami mali motoristi pôvodne využívať už v roku 2017. Sľubovaný termín rekonštrukcie bol aj marec v roku 2016, no ten vraj zmaril zdĺhavý proces stavebného konania. „Predstavitelia rezortu dopravy urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby boli pôvodné termíny dodržané. Počas prípravy sa investor – Slovenská správa ciest – musel vyrovnať s množstvom pripomienok a dodatočných požiadaviek obcí a verejnosti,“ napísala v stanovisku z konca októbra 2016 hovorkyňa správy Zuzana Hromcová.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR predpokladá, že tento rok získa dodatočné zdroje z eurofondov vo výške 370 miliónov eur, ktoré investuje do viacerých projektov na regionálnych cestách do roku 2023. „Pôjde najmä o obchvaty miest, ako je napríklad Brezno, Holíč, Prievidza, Sabinov, Plavnica, Strážske. Prefinancuje sa aj projektová príprava rýchlostnej cesty R2 v regióne horná Nitra. Okrem tohto regiónu smeruje podpora najmä do Prešovského a Banskobystrického kraja,“ dodala Ducká.