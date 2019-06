Slováci strávili salmonelovú kuracinu bez ujmy na zdraví

Česká veterinárna správa nepochopiteľne zaspala pri rozboroch hydiny na zdravotnú neškodnosť. Mäso sa dostalo do distribúcie obchodného reťazca Kaufland, ktorý nič netušiac ho predal svojim spotrebiteľom. Správu o nebezpečnom kuracom mäse zaradili českí veterinári do Rýchleho vystražného systému Rapid s dvojtýždňovým oneskorením.

Svet je dnes pospájaný potravinovými diaľnicami, ktoré uľahčujú distribúciu potravín. Tie sa presúvajú na väčšie aj menšie vzdialenosti, obohacujú sortiment obchodov, zvyšujú konkurenčný tlak na výrobcov, ale súčasne s koncentráciou výroby a obchodu do veľkých spoločností rastú aj riziká. V snahe minimalizovať ich, zaviedla Európska únia Rapid alert system – Rýchly výstražný systém. Ten na prelome mája a júna tohto roku v podaní českých veterinárov neodviedol prácu, ktorú mal. Do centrálneho skladu obchodného reťazca Kaufland v Ilave totiž pustili kuracie mäso kontaminované salmonelou.

Možno si položiť otázku, či mäso nemohli zachytiť slovenskí veterinárni a potravinoví inšpektori ako posledná záchranná poistka. Nemohli, pretože mimoriadne kontroly uplatňuje Slovensko len v čase mimoriadnej situácie. Tak sa do hľadáčika veterinárov na jar dostalo mäso z poľských bitúnkov, kde porážali chorý dobytok.

Medzi krajinami Európskej únie však platí zásada, že národní výrobcovia garantujú zdravotnú neškodnosť vyvážaného produktu. V prípade akéhokoľvek „maléru“ príslušná krajina zaraďuje do Rýchleho výstražného systému Rapid informáciu, že dodávku treba zablokovať a vyradiť z distribúcie.

Premrhaný čas

Českej republike trvalo takmer dva týždne, kým jej veterinári začali biť na poplach. V pondelok tento týždeň volal ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš svojmu českému kolegovi Zbyňkovi Semerádovi, aby mu vysvetlil, čo sa vlastne na druhom brehu Moravy stalo.

Vývoj udalostí, tak ako ho zrekapituloval Jozef Bíreš, naznačuje, že veterinári vo Frýdku Místku, kde české kurčatá spracúvali, si dávali naozaj na čas. Z chovateľskej farmy sa kurence dostali na bitúnok 29. mája. Výsledok rozboru na salmonelu mali mať veterinári k dispozícii 6. júna, ale doba spotreby chladených kuracích dielov bola 4. júna!

Ubehlo ďalších šesť dní, kým česká veterinárna služba poslala do Rýchleho výstražného systému správu, že na Slovensko prepustila 3 420 kilogramov hydinového mäsa infikovaného baktériami salmonely. To medzitým z Ilavy rozdistribuovali po slovenských predajniach obchodného reťazca a predali. Akoby zázrakom nikto zo zákazníkov nemal žiadne zažívacie problémy.

Keď potravinoví inšpektori prišli do Ilavy kontrolovať sklad, zistili, že Česi zabudli uviesť, že z inkriminovanej salmonelovej dávky poslali na Slovensko v skutočnosti viac mäsa. Prišlo ho päť tisíc kilogramov viac, ako uvádzala správa. Aj to už bolo v žalúdkoch spotrebiteľov. V reakcii na pochybenie českej strany vydal šéf slovenského potravinového dozoru pokyn analyzovať nielen poľské hydinové mäso (príkaz vyšiel pred tromi týždňami ako reakcia na záchyt poľského salmonelového mäsa v ČR), ale aj české.

Kontroly vyprázdňujú kasu veterinárov

Keď si spotrebiteľ prečíta divokú story, položí si otázku, aké mäso si má vlastne kupovať. Časy, keď si ľudia najmä na vidieku chovali hydinu, sú dávno preč. Väčšinu spotreby zabezpečujú profesionálne hydinové farmy spojené s priemyselnými mäsokombinátmi. Profesor Jozef Bíreš radí, aby si ľudia vyberali predovšetkým hydinu zo slovenských chovov. Tie sú podobne ako mäsokombináty pod veterinárnym dohľadom. Zatiaľ slovenskí chovatelia aj veterinári fungujú spoľahlivo.

Vystupňovanie kontroly si však pýta nové a nové peniaze. „Obávam sa, že ak budú pribúdať ďalšie kauzy, v septembri vyčerpáme všetky peniaze na zvýšenú kontrolnú činnosť. Budeme musieť žiadať rezort o zvýšenie rozpočtu“ povedal ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Keď sa tvorila jednotná potravinová legislatíva Európskej únie založená na zodpovednosti a garancii výrobcu za kvalitnú a zdravotne neškodnú produkciu, nerátalo sa s dodatočnými národnými kontrolami. Reálny život však ukázal, že výrobu a obchod s potravinami robia ľudia, ktorí nedodržiavajú pravidlá. Početné kauzy hovoria, že niekedy môže ísť o nedbalosť, inokedy aj o rafinovaný spôsob ako zbohatnúť na obchode s potravinami.

Zodpovednosť spotrebiteľa

Ľudia samozrejme oprávnene tlačia na štát, aby dbal o potravinovú bezpečnosť spoločnosti. Za svoje zdravie je však zodpovedný aj spotrebiteľ. Pokiaľ ide salmonelu, je to baktéria, ktorá bežne žije v prostredí, kde sa chová hydina. Viac ohrozuje vodnú ako hrabavú hydinu. Nemožno sa jej zbaviť, dobrí chovatelia ju však, ako vraví riaditeľ Hybravu Nitra Ivan Gróf, dokážu udržať na dištanc.

Začalo sa horúce leto a to si vyžaduje aj pri nákupe mäsa, nielen hydinového, obozretnosť. Mäso, vajíčka , mlieko, by mali ľudia prenášať z obchodov do domácností v termotaškách. Prehriate automobily neprospievajú ani jednej z potravín. Pri samotnej príprave mäsa treba dbať na hygienu. Nože, s ktorými sa čistila a porciovala hydina, treba poriadne poumývať, najmä ak sa gazdinky chystajú pripravovať surové zeleninové šaláty.

Tepelná úprava mäsa likviduje salmonelu, dôležité je prekročiť teplotu 65 stupňov Celzia. Ivan Gróf radí, aby sa najmä pri príprave populárnych kuracích pŕs dodržiaval čas tepelnej úpravy, nestačia tri minúty, ale aspoň päť minút. Ľudia tak budú mať istotu, že urobili všetko preto, aby im jedlo nepripravilo ťažké chvíľky.