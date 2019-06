Americký Fed chce udržať ekonomiku v otáčkach, naznačil zníženie úrokov

Reaguje tak na zvýšenú ekonomickú neistotu a na očakávaný pokles inflácie. Väčšina analytikov oznámenie interpretuje tak, že Fed k zníženiu základnej sadzby siahne ešte v tomto roku.

Fed je odhodlaný konať tak, aby udržal expanziu ekonomiky. Dal nabok predchádzajúci sľub, že bude pri nastavovaní úrokových sadzieb „trpezlivý“. Takmer polovica centrálnych bankárov, ktorí sa na rozhodovaní o menovej politike podieľajú, je teraz ochotná znížiť náklady na úvery počas nasledujúcich šiestich mesiacov.

Šéf Fedu Jerome Powell na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia menového výboru uviedol, že aj tí bankári, ktorí zatiaľ postoj nezmenili a nepočítajú tento rok so znížením sadzieb, sa domnievajú, že dôvodov pre podpornú politiku je teraz viac. Dodal, že základný výhľad zostáva priaznivý a že na tomto zasadnutí podpora pre zníženie úrokov nebola príliš veľká. Upozornil ale, že v najbližšej dobe príde veľa nových štatistických dát, ktoré pomôžu objasniť, či riziká menej priaznivejšieho výhľadu narastajú. Ak to bude potrebné, bude Fed konať, povedal Powell.

Najnovšie ekonomické prognózy ukazujú, že pohľad centrálnych bankárov na vývoj hospodárskeho rastu a nezamestnanosti sa takmer nezmenil. Inflácia má ale podľa nich tento rok byť len 1,5 percenta, zatiaľ čo ešte v marci ju odhadovali na 1,8 percenta. Ani budúci rok sa podľa nich pritom inflácia nezvýši k dvojpercentnému cieľu, ktorý si Fed stanovil ako strop cenovej stability.

Sedem zo 17 bankárov teraz očakáva, že by bolo vhodné do konca tohto roka znížiť základný úrok o pol percentuálneho bodu. Ôsmy považuje za vhodné znížiť úrok o štvrť bodu. To na širšiu zmenu mediánu výhľadu sadzieb nestačí, je to ale veľký posun v doterajšom postoji, pretože to naznačuje, že veľa – možno aj väčšina – bankárov zmenilo názor na vývoj úrokov smerom nadol. Iba jeden centrálny bankár považuje za pravdepodobné, že základný úrok bude v tomto roku zvýšený.

Fed naďalej považuje pracovný trh za zdravý a uvádza, že za najpravdepodobnejší vývoj bankári považujú trvalú expanziu ekonomickej aktivity a nakoniec aj zvýšenie inflácie.