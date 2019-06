Diaľničný úsek pri Košiciach otvoria do konca roka

Diaľničný úsek Budimír - Bidovce v okrese Košice - okolie bude otvorený do konca roka. Na kontrole tohto diaľničného úseku to vo štvrtok potvrdil minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce v dĺžke 14,4 km má byť hotový v decembri 2019. V týchto dňoch pokládajú izoláciu a montujú príslušenstvo na mostných objektoch. Na cestných objektoch robia konštrukčné vrstvy vozovky a kanalizáciu. Taktiež prebiehajú práce na zárubných múroch. Stavba má 23 mostných objektov a 3 mimoúrovňové križovatky v Budimíre, Košických Oľšanoch a Bidovciach. Výstavba je financovaná z OP Integrovaná infraštruktúra, celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 203 mil. eur.

„Som rád, že na tejto stavbe sa nám darí dodržiavať termíny a stíhame ju odovzdať motoristom do konca roka. Som veľmi rád, že táto stavba bude odovzdaná do užívania riadne a včas,“ uviedol minister Érsek. Ako ďalej informoval, intenzívne pracujú aj na cestnom úseku rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Olšany, ktorá bude prepájať diaľnicu D1 s úsekom R4 Košice – Milhošť. „Vyhlásili sme súťaž na zhotoviteľa stavby na druhý úsek Šaca – Košické Olšany a pre veľký záujem uchádzačov sme predĺžili lehotu na predkladanie ponúk. Uchádzači tak majú čas na prípravu kvalitnej ponuky,“ dodal minister. Úsek Košické Šaca – Košické Olšany by sa mal podľa Érseka začať stavať hneď po dokončení úseku Budimír – Bidovce a jej prvá časť by mala byť hotová v roku 2022.

"Z Bidoviec na štátnu hranicu s Ukrajinou sú ďalšie štyri úseky, na ktoré už máme platné záverečné stanovisko EIA a rozbiehajú sa ďalšie prípravne práce na získanie územného rozhodnutia,“ informoval podpredseda predstavenstva NDS Ladislav Dudáš. Ako ďalej uviedol súčasťou tohto úseku bude aj tunel Dargov s dĺžkou štyri kilometre.

VIDEO: Pozrite si vo videu TV Pravda v akom štádiu rozpracovanosti je šesť rozostavaných diaľničných úsekov na Slovensku a ako bude diaľnica pri Bratislave, Žiline či Prešove vyzerať po dokončení.