Veľká obnova Gabčíkova. Do modernizácie komôr nalejú 150 miliónov eur

Stavebné práce vo štvrtok symbolickým poklepaním základného kameňa odštartovali minister životného prostredia László Sólymos, minister dopravy Árpád Érsek a zástupkyne Európskej komisie.

Podľa ministra Sólymosa bude po modernizácii plavebných komôr plavba po rieke Dunaj bezpečnejšia, plynulejšia, ale aj zelenšia. Za 27 rokov prevádzky Vodného diela Gabčíkovo sa jeho plavebnými komorami preplavilo viac ako 400 – tisíc lodí, teda v priemere 15-tisíc ročne. „Faktom je, že stav plavebných komôr je na hranici ich životnosti. Čo sa týka začiatku prác, tak je o päť minút dvanásť,“ povedal minister. Generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Daniel Kvocera doplnil, že plavebné komory boli od začiatku prevádzky naplnené viac ako 100-tisíc krát, pričom ide o ich prvú veľkú obnovu od roku 1992.

Naplánované investičné náklady pre tento rok sú 40 miliónov eur, v roku 2020 54 miliónov eur a v roku 2021 56 miliónov eur, stavebný dozor bude stáť ďalších 2,2 milióna eur. Dodávateľom prác bude na základe výsledkov medzinárodného verejného obstarávania spoločnosť Metrostav, stavebný dozor zabezpečí združenie VDG – vodné stavby, zastúpené spoločnosťou Dopravoprojekt. S kompletným dokončením prác sa podľa harmonogramu ráta v roku 2022.

Modernizačné práce sa budú realizovať za plnej prevádzky vodného diela, pričom ako prvá bude obnovená pravá plavebná komora. Dokončená má byť v decembri 2020, ľavá plavebná komora o rok neskôr. V rámci projektu sa vymenia stotonové horné a dolné vráta, vrátane ich príslušenstva. Modernizovať sa bude aj plniaci a vyprázdňovací systém a bezpečnostné prvky kanálov pre napustenie a vypustenie plavebnej komory. Zároveň sa zvýši bezpečnosť stavby stabilizáciou celého podložia. Novinkou Vodného diela Gabčíkovo bude vyššia kontrola a lepšie riadenie lodnej dopravy prostredníctvom takzvaného expertného kontrolného systému. Projekt inovácie a modernizácie plavebných komôr pre zvýšenie intenzity a bezpečnosti lodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo patrí k najväčším riečnym dopravným projektom v Európskej únii.

Súčasne so začiatkom stavebných prác na modernizácii plavebných komôr sa naplnil aj ďalší míľnik projektu FAIRway Danube, ktorý predstavuje prvú fázu implementácie plánu rehabilitácie a údržby plavebnej dráhy na Dunaji a jeho prítokov. Cieľom je zabezpečiť dobré plavebné podmienky počas celého roka. Dnes slávnostne uviedli do pilotnej prevádzky vytyčovacie plavidlo a meracie plavidlo. "Dunaj je naša najdôležitejšia medzinárodná vodná cesta. Preto je našou povinnosťou zabezpečiť na ňom spoľahlivú a bezpečnú prevádzku vodnej dopravy. Som rád, že naše úsilie získať financie na obnovu plavebných komôr, ako aj výrobu plavidiel pre zabezpečenie splavnosti bolo úspešné a verím, že projekt dotiahneme do úspešného konca,“ zdôraznil minister dopravy Árpád Érsek.