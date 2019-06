Kedy D1 obíde Košice, rozšíri sa pod Braniskom a pretne Dargov? Pozrite si video

Práce na čiastočnom obchvate D1 finišujú a z Budimíra do Bidoviec by vodiči mali ísť po diaľnici na konci tohto roka. Ako to však bude pod Braniskom či pod Dargovov, kde sa plánuje tunel? Pozrite si video TV Pravda, v ktorom sa Ladislav Dudáš z Národnej diaľničnej spoločnosti vyjadruje aj k rozširovaniu diaľnice pod Braniskom, výstavbe D1 ďalej od Košíc v smere na Ukrajinu a opisuje podrobnosti aktuálnej výstavby D1 okolo Košíc.