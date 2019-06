Po 80 rokoch vlakom z Košíc do Mukačeva. Pozrite si vo videu, ako sa odveziete

VIDEO: Pozrite si vo videu TV Pravda podrobnosti cesty vlakom z Košíc do ukrajinského Mukačeva. V priemere to trvá 3 hodiny 40 minút až 4 hodiny 10 minút.

Premávať budú po trati postavenej ešte koncom 19. storočia, teda ešte za čias rakúsko-uhorskej monarchie. Počas 2. svetovej vojny bola doprava pozastavená a neskôr sa ukrajinská trať prestavala na široký rozchod. Neskôr sa rekonštruovala, a tak sa medzi oboma mestami spojenie obnovuje po 80 rokoch po štandardných európskych koľajach.

„Vlakom sa dalo na Ukrajinu dostať aj doteraz, no s problémami. Cestujúci museli dvakrát prestupovať alebo čakať 2 až 3 hodiny v Čope, kým prebehol proces preväzovania podvozkov. Cesta trvá v priemere tri hodiny a 40 minút až štyri hodiny a desať minút. Závisí to od toho, ako dlho sa vlak zdrží na hranici. V priemere je to okolo pol hodiny,“ uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko. Cesta by mohla trvať aj kratšie, no na Ukrajine je možné jazdiť len rýchlosťou 50 kilometrov za hodinu.

Cestovné s povinnou miestenkou je len za 7,50 eura. Vo vlakoch je možné bezplatne prepraviť príručnú batožinu, detský kočík, lyže či snoubord, za nadrozmernú batožinu doplatíte tri eurá. Regionálny rýchlik s odchodom z Košíc o 9.10 a o 12.01 hodine má kapacitu 80 ľudí, v prípade záujmu Železničná spoločnosť zabezpečí ďalšie vozne.