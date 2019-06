Slovenské potraviny zostávajú najdrahšie z krajín V4

Zároveň dodala, že lacnejšie ako na Slovensku vychádzajú v ostatných krajinách V4 aj alkoholické a nealkoholické nápoje.

Slovensko malo v minulom roku ôsme najnižšie ceny potravín v rámci krajín EÚ, no stále najdrahšie spomedzi krajín V4. SR tak opustila pozíciu siedmej najlacnejšej ekonomiky z predchádzajúcich rokov, nakoľko ju nižšími cenami predbehlo Lotyšsko. Dôvodom posunu smerom dole je podľa SFD pomerne výrazné zdražovanie potravín, ktoré Slovensko vlani počas viacerých mesiacov dostalo na nelichotivé prvé miesto v pomyselnom rebríčku krajín zoradených podľa tempa zdražovania potravín. Aj napriek tomu patrí Slovensko v prípade potravín stále medzi lacnejšie ekonomiky EÚ.

Slovenské ceny potravín sa však postupne približujú k tým európskym. „Napríklad v prvých rokoch po zavedení eura, teda v rokoch 2009 a 2010, boli ceny potravín v EÚ 28 o 26 % drahšie ako u nás. V roku 2012 Európania zaplatili za ten istý nákup potravín v porovnaní so Slovákmi o vyše 15 % viac. No a v roku 2018 tento cenový rozdiel predstavoval už iba spomínaných 8,2 %,“ upozornila analytička SFD Eva Sadovská. Pitný režim je však podľa SFD na Slovensku drahší ako vo väčšine krajín EÚ. „V EÚ či eurozóne ako takej nás totiž nealkoholické nápoje vyjdú o 9 %, či 8,9 % menej ako u nás. Najdrahšie je nealko v Írsku, a to o takmer štvrtinu v porovnaní so SR. Naopak, najlacnejšie nealkoholické nápoje evidujú v Rumunsku (o tretinu nižšie v porovnaní so SR) a v Poľsku (o štvrtinu nižšie v porovnaní so SR). Aj u ostatných našich susedov z V4 zaplatíme za nealko menej ako u nás,“ pokračovala Sadovská.

Najdrahšie potraviny v rámci celej Európskej únie majú Dáni. V tejto severskej ekonomike totiž obyvateľov vyjde ten istý nákup potravín o vyše 40 % drahšie ako na Slovensku. Za Dánskom nasledujú Luxembursko a Rakúsko, kde sú potraviny drahšie ako v SR o vyše 37 %. Naopak, najnižšia cenová hladina potravín je v Rumunsku, kde sú potraviny lacnejšie ako na Slovensku o 29,2 %. Celkovo sú ceny potravín v EÚ vyššie ako v SR o 8,2 %, v prípade eurozóny o 15,9 %. Najdrahší alkohol majú vo Fínsku a Írsku, kde zaň zaplatia obyvatelia v priemere raz toľko ako na Slovensku. Naopak, v najlacnejších krajinách ako Bulharsko a Rumunsko zaň zaplatia spotrebitelia o približne 18 % menej ako na Slovensku. „Aj u všetkých našich susedov sa predáva alkohol v priemere za nižšie ceny ako na pultoch v našich obchodoch. Naopak, v EÚ ako celku je alkohol drahší ako u nás o 11 % a v eurozóne o takmer 8 %,“ uzavrela Sadovská.

