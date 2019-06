Tunel Višňové dostavia viacero firiem, aby to bolo rýchlo a kvalitne

„Predpoklad vypísania súťaží na nových zhotoviteľov stavby je v druhom polroku 2019. Podpisy zmlúv s novými zhotoviteľmi predpokladáme v roku 2020, následne sa opäť odštartujú práce na úseku. Predpoklad sprejazdnenia úseku je v roku 2023,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Výstavba problematického úseku diaľnice pri Žiline sa tak oproti pôvodnému termínu dokončenia v decembri tohto roka predĺži o štyri roky. Hlavná trasa úseku diaľnice v dĺžke 13,5 kilometra, vrátane tunela Višňové (7,5 km) sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú súťažiť formou súťažného dialógu. „Ďalšie časti stavby, napríklad, technológia tunela, budú súťažené inou verejnou transparentnou formou podľa zákona o verejnom obstarávaní,“ priblížila hovorkyňa.

Inventarizácia stavby úseku D1 s tunelom Višňové po pozastavení stavebných prác a odchode hlavného zhotoviteľa je už ukončená, jej výsledky by mali byť známe v priebehu dvoch týždňov. NDS v marci tohto roka ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku, taliansko-slovenským združením Salini Impregilo, S. p. A., a Dúha, a. s., z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Zhotoviteľ začal s prácami na úseku v lete 2014, v zmluve sa zaviazal dokončiť ich do decembra 2019 za 409,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Pre výrazné meškanie s postupom prác a nedostatok financií však nebol schopný stavbu dokončiť v termíne ani za zazmluvnenú cenu, s ktorou získal zákazku.

Dohoda o ukončení kontraktu nadobudla účinnosť 27. marca, keď zhotoviteľ zložil novú bankovú záruku. „V dohode o ukončení kontraktu sa NDS prioritne sústredila na tri ciele, a to uspokojenie podzhotoviteľov zhotoviteľa (v druhom a treťom štvrťroku 2019), minimalizovanie predĺženia výstavby a dodržanie všetkých pravidiel Európskej únie, aby nebolo ohrozené spolufinancovanie zo strany Európskej únie,“ poznamenala Michalová. Celý postup, ktorý NDS dohodla, predstavili Európskej komisii a tá ho principiálne odobrila. „Zároveň sa financie z eurofondov budú môcť využiť na dostavbu úseku po splnení jasne definovaných podmienok,“ poznamenala Michalová.

Podmienkou využitia peňazí Európskej únie na dostavbu úseku D1 s tunelom Višňové je, aby bol dokončený a uvedený do prevádzky v roku 2023. Dovtedy totiž možno dočerpať európske prostriedky zo súčasného programového obdobia 2014 až 2020.

.....

VIDEO: Pozrite si video TV Pravda, v ktorom sa koncom mája minister dopravy a výstavby Árpád Érsék vyjadruje k situácii na stavbe tunela Višňové.