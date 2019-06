Výstavba obchvatu Bratislavy ničí cesty. Pozrite si stav Seneckej cesty

VIDEO: Ako vyzerá stará senecká cesta a cesta medzi Vajnormi a Ivankou pri Dunaji? Pozrite si video TV Pravda.

Cesta medzi Vajnormi a Ivankou pri Dunaji však bola už dlhšie v zlom stave, na čo upozornil aj hovorca magistrátu hlavného mesta Peter Bubla. „Táto komunikácia už v minulom roku vykazovala v uvedenom mieste lokálne poškodenia a sieťové rozpady,“ povedal. Keďže tento úsek cesty patrí hlavnému mestu, to na miesto poslalo svojich dispečerov, ktorí skontrolovali stav komunikácie. „Priťažením prejazdmi vozidiel stavby D4R7 sa tento stav výrazne zhoršil. Preto písomne upozorníme stavebníka na toto poškodzovanie a znečisťovanie vozovky a vyzveme ho na urobenie nápravy,“ dodal Bubla. Denník Pravda oslovil aj spoločnosť D4R7 s otázkou, či už zaregistrovali žiadosť hlavného mesta o nápravu dotknutej cesty a ak áno, či a kedy sa pristúpi k opravám. Do konca redakčnej uzávierky sme však odpoveď od spoločnosti nedostali.

Vodiči sa v tomto úseku naozaj zapotia, ak nechcú vojsť do hlbokých dier na krajnici a poškodiť si auto. Viacerí nami oslovení vodiči sa zhodli na tom, že tento úsek je nebezpečný. „Je to otázka stotín sekundy, hlavne keď je vysoká premávka. Ani neviete ako, a už ste v diere. Ani si nechcem predstaviť, koľko by stála následná oprava auta,“ povedal taxikár Peter. Pravda je, že táto cesta je vysoko vyťažená, keďže ide o frekventovaný ťah do hlavného mesta. Keď sa k tomu pridajú kamióny, nehoda je ľahko na svete.

Zlý stav vozovky je aj na starej seneckej ceste, ktorá je na niekoľkých metroch v strede popraskaná. Zatiaľ je však tento úsek zjazdný bez väčších komplikácií. Senecká cesta by sa však mala v budúcnosti rozširovať. Vytvoriť sa majú štyri pruhy od Vajnor po Senec v celkovej dĺžke 13,9 kilometra. Za rozšírenie bojovali hlavne okolité samosprávy, keďže situáciu na ceste považujú za neúnosnú. Rozšírenie pôvodnej cesty prvej triedy číslo 61 Bratislava – Senec by podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) malo zabezpečiť komfortnejšiu obsluhu priľahlého územia, teda nahradiť súbežné cesty popri diaľnici D1. Spolu s výstavbou bratislavského obchvatu D4R7 má byť rozšírenie starej seneckej cesty súčasťou komplexného riešenia dopravnej situácie v bratislavskom regióne. Začať s rozširovaním by sa malo v roku 2023 a ukončenie prác je podľa NDS odhadované na rok 2026.

Výstavba obchvatu Bratislavy teraz vodičov zaťažuje, ale už o rok by mohla priniesť výraznú úľavu pre dopravu v hlavnom meste. Na budúci týždeň sú v súvislosti s výstavbou obchvatu plánované niektoré uzávery. Spoločnosť D4R7 plánuje od pondelka spustiť čiastočnú uzáveru kruhového objazdu na Odeskej ulici v Podunajských Biskupiciach. „Doprava bude v týchto miestach riadená dynamickými prenosnými semaformi, ktoré reagujú na hustotu premávky tak, aby bol dosah pre motoristickú verejnosť čo najmenší,“ uviedla D4R7.