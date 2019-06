Stehienka aj prsíčka by mali chutiť. Kvalitné kura niečo stojí

Nie je kurča ako kurča. Hoci je dnes na výber veľa kuraciny od slovenských aj zahraničných výrobcov, treba si vedieť vybrať. Kritérium najnižšej ceny, spravidla akciovej, však nie je spoľahlivým vodidlom. Ak si majú ľudia na grilovanom kurčati alebo vyprážanom kuracom rezni pochutiť, mali by sa zaujímať, ako boli chované.

Väčšina slovenských spotrebiteľov, teda viac ako 80 percent našincov, však pri nákupe hľadí predovšetkým na cenu, a tak si kupujú kurčatá, ktoré pochádzajú z rýchlovýkrmu. Len necelá jedna pätina ľudí je ochotná priplatiť si za prémiové kurčatá. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý včera zverejnila Únia hydinárov Slovenska.

Možno postoj kupujúcich vyplýva z naozaj veľkého cenového rozdielu. Ten sa však premieta aj do pôžitku z konzumácie hydinového mäsa. Kým kilogram tzv. štandardného kurčaťa stojí v obchodných reťazcoch od 1,69 po 2,19 eura, kurča s prívlastkom kráľovské stojí v rozpätí od 2,89 po 2,99 eura a za „zlaté“ kurča je ešte o celé jedno euro drahšie.

Stojí teda 4 eurá, čo je už cena jedného kilogramu bravčového stehna. Ešte väčšie cenové rozpätie je pri kuracích rezňoch, kde rozdiel dosahuje až tri eurá za kilogram. Za sedem eur sa už dá kúpiť napríklad čerstvý pstruh. Lenže dobre vykŕmené kurčatá boli od nepamäti symbolom kráľovských hostín aj ľudových hodov.

Spriemyselnenie chovov hydiny síce zlacnilo kuracinu, ale aj nivelizovalo jej chuť skôr smerom dole ako hore. Výzvou doby je vyššia pridaná hodnota – aj v kuracom mäse. Tá však čosi stojí. Veľký cenový rozptyl medzi ponúkanou kuracinou vyplýva zo spôsobu chovu.

„Čím pestrejšie je krmivo a čím viac životného priestoru majú kurčatá, tým je ich mäso lepšie,“ vysvetlil riaditeľ Únie hydinárov Daniel Molnár. Pravda, ak hydinári investujú viac do krmív a umožňujú kurčatám väčšiu voľnosť, premietne sa to do ceny. Nielen krmivá, ale aj čas stojí v chove hydiny nemalé peniaze.

Ako to v praxi vyzerá, priblížil Gabriel Bíro, riaditeľ Podniku živočíšnej výroby v Žabokrekoch nad Nitrou. „Obvyklý čas výkrmu z tzv. štandardných chovov, ktorý trvá 30 až 35 dní, sme predĺžili na 40 dní. Na podstielke sa hemží menej kureniec, čo sa prejavilo aj na úhyne, ktorý klesol z niekdajších 5 až 10 percent na 1,5 až 2 percentá. Zvýšenie pohody vo výkrmových halách odbúralo stres chovanej hydiny, čo sa prejavilo aj vo vyššej kvalite mäsa,“ povedal Bíro.

Ak sa v minulosti orientovalo šľachtenie mäsových hybridov hydiny najmä na to, aby kurence čo najskôr nabrali požadovanú hmotnosť, teraz sa do popredia dostáva kvalita mäsa. S týmto cieľom boli vyšľachtené pomaly rastúce brojlery, teda mäsové kurence. Chová ich aj František Szikura zo spoločnosti Agrostar Kráľov Brod. Výkrm takýchto kurčiat trvá od 50 do 56 dní.

Na kŕmnom lístku kurčiat prevažujú obilniny, olejniny, vitamíny a minerálne látky,. „Nie je tam žiaden prípravok urýchľujúci zrenie mäsa,“ pripomenul František Szikura. Kurčatá dostávajú aj kukuricu, ktorá sa postará o tradičnú žltú farbu kože očistených kureniec na rozdiel od bielo-ružovkastej zo štandardných priemyselných chovov.

Chov hydiny ustúpil už aj na vidieku, kde ho praktizuje čoraz menej obyvateľov. Aj v samotnom Kráľovom Brode, typickej južnoslovenskej obci, sa už ľudia spoliehajú na kurence, ktoré dochovajú špecializované hydinové farmy. Ľudia si však uvedomujú rozdiel, keď sa hydina chová nenáhlivo, dostáva pestrú kŕmnu dávku a keď, naopak, pochádza z lacnejšieho rýchlovýkrmu.

„Výživovo nie je v mäse rýchlovýkrmových a pomaly kŕmených kurčiat rozdiel, ale chuť, o ktorú pri jedle predsa tiež ide, je jednoznačne vyššia pri prémiových kurčatách,“ povedal Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov. Dodal, že hydinové mäso chované na Slovensku v systéme welfare je po upečení šťavnatejšie, krehkejšie a jemnejšie, láka výraznejšou vôňou i chuťou. Spravidla takýto výrobok nesie Značku kvality SK.

Lenže v každej domácnosti rozhodujú o výbere tej či onej kuraciny príjmy. Niekedy dochádza ku kompromisom. „Nedávno si u nás mladá mamička kúpila pre deti drahšie kuracie mäso z pomaly rastúceho hybridu a štandardné pre seba a manžela,“ poukázal na správanie spotrebiteľov František Szikura.

Hydina je hneď po bravčovom mäse najobľúbenejším na jedálnom lístku obyvateľstva na Slovensku. No kým bravčoviny sa ročne spotrebuje okolo 30 až 33 kilogramov priemerne na obyvateľa, hydiny o 10 kíl menej. Spotreba hydiny v posledných rokoch rastie, bravčového klesá. Z dietetického hľadiska by mala dostať prednosť hydina, do popredia ju tlačí aj cena, veď spomedzi všetkých druhov mäsa je kurča najlacnejšie. Lenže ak má kurča priniesť gurmánsky pôžitok, ten naozaj čosi stojí. Aj preto zatiaľ väčšina spotrebiteľov uprednostňuje novodobú klasiku z rýchlovýkrmu.