Štát netlačí na zrušenie klietkového chovu, majú to zobrať do rúk zákazníci

Obmedzenie chovu hospodárskych zvierat v klietkach môžu svojim výberom ovplyvniť spotrebitelia, jeho zákaz by však mohol zvýšiť ceny a ovplyvniť sebestačnosť. Tvrdí to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. To sa podľa vyjadrení svojho tlačového odboru zmenám takýmto smerom nebráni, ale zatiaľ ich ani neplánuje.