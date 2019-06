Musíme nájsť v obchode kompromis, odkázal Peking Trumpovi

Tak Čína, ako aj Spojené štáty by mali byť pripravené pristúpiť v rámci obchodných rokovaní na kompromis. Povedal to v pondelok štátny tajomník čínskeho ministerstva obchodu Wang Šou-wen.

Vzťahy medzi Čínou a USA sa prudko zhoršili začiatkom mája, keď americký prezident Donald Trump obvinil Peking z nedodržiavania daných sľubov a krátko na to zvýšil dovozné clá na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD ročne. Peking odpovedal zvýšením ciel na americký tovar v hodnote 60 miliárd USD.

Po zvýšení napätia nebolo jasné, či dôjde k schôdzke Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na samite lídrov skupiny G20, ktorý sa uskutoční koncom tohto týždňa v japonskej Osake. Americký prezident Donald Trump pritom pred niekoľkými dňami vyhlásil, že ak k schôdzke s čínskym prezidentom nedôjde, následne zvýši dovozné clá na ďalší čínsky tovar dovážaný do USA v hodnote vyše 300 miliárd USD ročne. Minulý týždeň sa obe strany na stretnutí dohodli, Čína však očakáva, že dohoda nebude slúžiť len jednej krajine.

„Dohoda by mala byť výhodná pre obidve strany,“ povedal Wang Šou-wen. „Princípy Číny sú jasné. Je to vzájomný rešpekt, rovnosť, vzájomná výhodnosť a ochota robiť kompromisy,“ dodal. Čo by mohol Si Ťin-pching ponúknuť Trumpovi, Wang Šou-wen neupresnil.