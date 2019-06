Platíme Babišovi, kritizuje SaS úľavu pre veľkých odberateľov energie

Koaličný poslanec Maroš Kondrót (Smer-SD) pripravil návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorý je ‚na mieru‘ šitý pre českého premiéra Andreja Babiša a podnik Duslo Šaľa, tvrdí opozičná strana SaS.

„My všetci platíme v cenách elektriny rôzne poplatky, ktoré navymýšľali politici pod vedením vlády Roberta Fica. Zároveň však pre vyvolených boli pripravené výnimky. Jednou z takýchto je aj úľava pre energeticky náročné podniky. Na základe iniciatívy Maroša Kondróta má aj Babiš z takejto úľavy profitovať,“ vyhlásil v pondelok na tlačovej konferencii predseda SaS Richard Sulík. Ak tento návrh zákona prejde, podľa jeho slov všetci, ktorí platia účty za elektrinu, sa poskladajú Andrejovi Babišovi sedem miliónov eur ročne. „Je veľká radosť mať svojho dvorného poslanca, ktorý na povel a dlhé roky poslúcha a predkladá rôzne návrhy, rôzne príjemné úľavy pre pána Babiša,“ tvrdí Sulík.

Veľké podniky: Nevedia, o čom hovoria

Veľkí odberatelia energie už skôr odmietli tvrdenia SaS týkajúce sa úľav pri elektrine a uviedli, že si nesprávne zanalyzovala a vyhodnotila túto oblasť energetiky.

"Je bežnou praxou, že rôzne druhy odberu elektrickej energie majú rôzne tarify. Podobná prax ako na Slovensku je aj v ostatných členských štátoch EÚ. Poplatky za elektrickú energiu napríklad v Nemecku a Francúzsku sú pre energeticky náročnú výrobu o polovicu nižšie ako u nás. Dokonca v Nórsku a na Islande producenti významného množstva hliníka a ferozliatin, ktoré sa spotrebúvajú v Európe, neplatia žiadne poplatky,“ uviedol nedávno pre portál vEnergetike.sk výkonný riaditeľ spoločnosti OFZ Istebné Branislav Klocok.

SaS sa zamerala na Duslo Šaľa

Podľa SaS majú energeticky náročné podniky dostať na základe Kondrótovej novely nové úľavy a medzi ne sa má zaradiť aj Duslo Šaľa. „Kým bežná domácnosť platí v každej jednej megawatthodine elektriny 26 eur na podporu pálenia uhlia a obnoviteľných zdrojov, tak v Dusle Šaľa by Babiš platil iba 1,30 eura,“ vyčíslil poslanec za SaS Karol Galek vplyv novely.

Akúkoľvek štátnu pomoc však musí schváliť Európska komisia. „Keď si pán Kondrót vymyslel, že by to mohli urobiť cez výnimku a ňou by bolo, že úľavu dostanú iba podniky, ktoré sú pripojené do štátnej prenosovej sústavy, tak by to bolo v rozpore s pravidlami EK, ktoré platia od januára tohto roka,“ priblížil Galek s tým, že jedinou podmienkou v tomto prípade, ktorú presadzuje EK, je náročnosť pri spotrebe.

„Čiaru, kto všetko to má dostať, určuje regulačný úrad. Ak by sa ÚRSO rozhodlo, že túto úľavu poskytne štyrom najnáročnejším podnikom, tak určite by medzi nimi nefigurovalo Duslo Šaľa. Máme rôzne iné podniky, ktoré by podmienky EK pre udelenie štátnej pomoci splnili. ÚRSO im to odmieta vydať, pokiaľ medzi nimi nebude aj Duslo Šaľa,“ priblížil Galek dôvod, prečo Kondrót podľa neho pripravil novelu.

Energeticky náročný priemysel sa tak podľa poslanca SaS stal rukojemníkom vládnych politikov. Galek preto pripravil pozmeňujúci návrh ku Kondrótovej novele, aby sa výnimka pre Duslo Šaľa zo zákona vypustila.

„Vypustíme celé diskriminačné pravidlo o tom, že to majú dostávať iba podniky, ktoré sú pripojené do prenosovej sústavy. Bude sa postupovať podľa usmernenia o udeľovaní štátnej pomoci, a toto bude mať na starosti ÚRSO,“ vysvetlil Galek.

Kondrót v dôvodovej správe uviedol, že novela spresňuje vymedzenia tarify za prevádzkovanie systému, ďalej sprísňuje podmienky pridelenia individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy z dôvodu neprimeraného nárastu nákladov na podporu systému a úpravu cenovej regulácie v prípade rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia na výrobu elektriny vo viacerých etapách.