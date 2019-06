Potvrdené priamo z Bruselu. Tretina testovaných výrobkov mala dvojakú kvalitu

Informáciu o správe centra prinieslo ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré tiež informovalo, že v prvej fáze JRC vypracovalo harmonizovanú metodiku a v druhej robilo testovanie v 19 členských krajinách EU. Spolu zozbierali údaje o 128 produktoch a dokopy vyhodnotili 1380 dátových súborov.

Slovensko bolo jedným z hlavných ťahúňov protestu proti dvojakej kvalite výrobkov, pri ktorom sa v rovnakom alebo veľmi podobnom obale skrýva iný obsah alebo zloženie. Testy na Slovensku ukázali, že časť produktov, predávaných na Slovensku, mala kvalitatívne horšie parametre ako výrobky, predávané v západných štátoch Európskej únie. Podobne aj v ďalších nových krajinách EÚ, ktoré mali rovnaké skúsenosti, silnel odpor voči týmto praktikám. To nakoniec viedlo k prijatiu smernice Európskym parlamentom, ktorý zaradil dvojakú kvalitu výrobkov medzi nekalé obchodné praktiky. Ponechal však výrobcom možnosť predávať inú kvalitu v inom obale, prípadne ďalšie výnimky.

„Výnimky zahŕňa napríklad národná legislatíva, dostupnosť surovín, nárok na prístup ku zdravým potravinám alebo nárok na rozdielne množstvo a váhu. Toľko výnimiek umožňuje pokračovať v týchto praktikách bez väčších ťažkostí. My trváme na tom, že dvojaká kvalita existuje, že tieto praktiky pokračujú, čo je pre budúcnosť EÚ mimoriadne nebezpečné,“ uviedol po prijatí smernice šéf Smeru Robert Fico, ktorého vláda tému dvojakej kvality otvorila.

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná už skôr avizovala, že dvojaká kvalita sa na Slovensku bude tvrdo postihovať.

„Treba jasne povedať, že dvojakej kvalite odzvonilo. Schválená smernica definuje dvojakú kvalitu ako klamlivú obchodnú praktiku a umožňuje udeliť tvrdé sankcie až do úrovne 4 % z obratu. To sa u niektorých firiem môže vyšplhať až do miliónov eur,“ upozornila Matečná.

.....

VIDEO: Nechceme byť odpadkovým košom Európy, povedala rozhorčená ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná v decembri pre TV Pravda, keď sa dozvedela o snahe Rakúšanov vyradiť dvojakú kvalitu potravín z agendy.