Radičová: Rastie počet okresov s mzdovou podvýživou

Slovensko má zásadné problémy na úrovni regiónov, keď sa od roku 2012 zvýšil počet okresov s nárastom pracujúcich chudobných a rastie počet okresov s veľmi nízkou ekonomickou výkonnosťou a so mzdovou podvýživou. Pre agentúru SITA to v reakcii na zverejnené štatistiky o ohrození ľudí na Slovensku chudobou uviedla bývalá premiérka, sociologička Iveta Radičová.

„Je to dôsledok problematickej tvorby pracovných miest, udržania nových pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou, teda vyššou mzdou,“ tvrdí. Za jeden z najvýznamnejších trendov a faktorov rizika chudoby na Slovensku považuje expremiérka polarizáciu miezd a príjmov na regionálnej úrovni charakteristickú rastom pracujúcej chudoby a nastupujúcou krízou spotreby.

Veľká časť regiónov sa z pohľadu úrovne súčasných miezd a príjmov podľa Radičovej nachádza v pasci chudoby. „Riešenie nie je v náraste byrokracie, v raste daní, v dotáciách na pracovné miesta či vo vyháňaní investorov. A nie je ani v podpore tvorby akýchkoľvek pracovných miest, ale primárne prác s pridanou hodnotou,“ zdôraznila. Podľa nej je potrebné inovovať spoločnosť, teda investovať do infraštruktúry a do vzdelania. „Namiesto rozmiestňovania tovarov vytvorených inými, s importovanými technológiami, nevyhnutné sú investície do vlastného rozvoja cez zamestnávanie vysoko vzdelaných a kvalifikovaných pracovníkov a vložiť peniaze do nových tovarov a ziskov,“ odporúča.

Prioritné by podľa Radičovej mali byť investície do infraštruktúry, kvality vzdelania a využitie zahraničných priamych investícií na stimulovanie a realizáciu rizikového kapitálu pre malé firmy, ktoré sa snažia uplatniť na globálnych trhoch. „Zásadné sú programy regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka. Teda ľudský kapitál, inovácie, strategické reformné iniciatívy, silná fyzická infraštruktúra a flexibilné a transparentné podnikateľské prostredie,“ dodala expremiérka.

Chudobou alebo sociálnym vylúčením je ohrozených 863 tisíc obyvateľov Slovenska. Štyria z desiatich obyvateľov si nemôžu zaplatiť týždennú dovolenku a tretina ľudí nie je schopná čeliť nečakaným výdavkom. Vyplýva to zo zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC 2018 na Slovensku. „Najnovšie výsledky ukazujú, že v roku 2018 bolo na Slovensku chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených 16,1 % obyvateľov,“ uviedol na minulotýždňovej tlačovej besede predseda Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) Alexander Ballek.

Podľa Balleka ide o 863 tisíc ľudí, ktorí sú ohrození minimálne jedným z troch sledovaných ukazovateľov v rámci chudoby a sociálneho vylúčenia.Teda ľudí, ktorí trpia príjmovou chudobou alebo závažným materiálnym nedostatkom, či žijú v domácnosti, kde jej členovia majú veľmi nízku intenzitu práce. Najohrozenejšiu skupinu obyvateľov tvoria dotknutí všetkými troma dimenziami chudoby, čo sú aktuálne 2 % obyvateľov.

Na Slovensku podľa štatistikov žije 12,2 % osôb pod hranicou rizika príjmovej chudoby, čo je približne 650 tisíc obyvateľov. V porovnaní s rokom 2017 to znamenalo mierny pokles o 0,2 percentu­álneho bodu (p.b.). Hranica rizika príjmovej chudoby dosiahla hodnotu 4 477 eur na rok. Medziročne tak vzrástla o 167 eur. V pásme ohrozenia rizikom chudoby sa nachádzali domácnosti jednotlivca s mesačným príjmom nižším ako 373 eur. Hranica rizika pre úplné domácnosti s dvoma deťmi (2 dospelí + 2 deti do 14 rokov) bola 783 eur na mesiac.

EU SILC poskytuje obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach na Slovensku. Uskutočňuje sa vo všetkých členských štátoch EÚ podľa jednotnej metodiky, a preto získané údaje umožňujú medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie, a súčasne sú podkladom pre analyzovanie sociálnej situácie domácností na Slovensku. Výberové zisťovanie EU SILC 2018 sa uskutočnilo formou terénneho zberu dát prostredníctvom dotazníkov v 6 500 náhodne vybraných domácnostiach vo viac ako 360 obciach a mestách Slovenska.