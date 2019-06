Turkish Airlines pozastavuje linku do Košíc, pre problémové boeingy

„Sme veľmi smutní z rozhodnutia spoločnosti Turkish Airlines. Stálo nás veľa úsilia dostať túto spoločnosť do Košíc a podarilo sa nám, že sa Turkish Airlines v Košiciach udomácnila a napredovala. Pre nedostatok lietadiel a problémy s rotáciami lietadiel turecký dopravca presúva lietadlovú kapacitu určenú pre Košice na iné linky na veľkých európskych a svetových letiskách, na ktorých čelí silnej konkurencii,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Michael Tmej.

Ako ďalej uviedol Tmej, opätovné sprevádzkovanie lietadiel typu Boeing 737 MAX je stále nejasné a podľa vyjadrení odborníkov to do konca roka 2019 nebude. „Opäť sa potvrdilo, že letecký priemysel je mimoriadne turbulentné odvetvie a regionálne letiská sú akýmkoľvek krízam vystavené ako prvé. Po prekonaní tejto globálnej situácie vynaložíme maximálne úsilie, aby Turkish Airlines do Košíc lietal opäť,“ dodal Tmej.

„Od júna 2016 Turkish Airlines lieta z Košíc a môžem potvrdiť, že Košice sú výborná destinácia so značným potenciálom pre biznis aj turizmus. Počas troch rokov sme v Košiciach zaznamenali neustále zlepšovanie našich prevádzkových a finančných výsledkov,“ uviedol generálny manažér Turkish Airlines Košice Ömer Saka.

Linka bola prevádzkovaná štyrikrát týždenne počas troch rokov. Napriek momentálnemu pozastaveniu letov Turkish Airlines je množstvo destinácií v Severnej Amerike i v Ázii naďalej pohodlne dostupných s odletom z Košíc a prestupom vo Viedni, Varšave a Prahe.