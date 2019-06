Po uhlí príde plyn či biomasa? Dilema pre hornú Nitru

Otázny totiž nie je len ďalší osud baníkov, výstavba ciest či náprava zbedačenej prírody, ale aj to, ako sa bude v regióne kúriť. Práve to sa môže stať aj kameňom úrazu celého plánu. Nateraz totiž teplo v regióne pochádza práve z elektrárne Nováky. Tá však s výrobou elektriny z hnedého uhlia do štyroch rokov končí.

"Slovenské elektrárne budú v zmysle platnej legislatívy a zmluvných podmienok dodávať teplo ešte aspoň dva roky po skončení výroby energie,“ informuje odbor komunikácie vicepremiéra Richarda Rašiho, ktorý má transformáciu hornej Nitry pod palcom. To by znamenalo, že kúrenie bude treba doriešiť do roku 2025.

Čaká sa na závery štúdie

Ako to bude ďalej, by podľa Rašiho ľudí mala naznačiť štúdia, ktorú vypracováva Jaspers – teda partnerstvo technickej pomoci medzi Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Momentálne sa čaká na jej finálnu správu. "Systém a riešenie dodávok tepla po ukončení výroby v elektrárni Nováky budú definitívne prijaté až po dopracovaní štúdie Jaspersom,“ vysvetľuje odbor komunikácie vicepremiéra. Táto nezávislá štúdia posúdi možné varianty. Bude mať však len odporúčací charakter.

V hre je centralizovaná aj decentralizovaná výroba s využitím rôznych technológií a palív ako zemný plyn, tuhé alternatívne palivo, drevná biomasa, geotermálny potenciál banských vôd. Pričom môže ísť aj o ich kombináciu. "Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra je živý dokument, ktorý bude každoročne aktualizovaný,“ dodáva odbor komunikácie vicepremiéra. Problém však je nateraz podľa Rašiho ľudí aj v nevyjasnenom financovaní. "Ešte nie sú plne k dispozícii jasne definované podmienky viacročného finančného rámca pre roky 2021 – 2027 a ani legislatívne pravidlá na úrovni EÚ.“

Vágne vysvetlenia ohľadne budúceho zdroja tepla vysvetľuje aj primátorka Prievidze Katarína Macháčková, a to nedokončenou štúdiou už spomínaného Jaspersu. "Budúce riešenie samotného zdroja tepla by malo byť nastavené tak, aby dlhodobo spĺňalo najprísnejšie emisné a environmentálne normy a ďalej nezaťažovalo životné prostredie,“ hovorí. Pritom by teplo malo byť aj cenovo prijateľné, dodáva.

Budúci zdroj tepla trápi aj rezort hospodárstva. "Jednou z pripomienok ministerstva hospodárstva je, aby bola pre ujasnenie budúceho smerovania výroby a dodávky tepla v regióne v akčnom pláne viac rozpracovaná časť v súvislosti s budúcim riešením výroby a dodávky tepla v regióne,“ povedal hovorca rezortu Maroš Stano.

Baniam ide v prvom rade o baníkov

Samotné bane najviac morí budúcnosť baníkov. Rázne to dali najavo aj v samotnom pripomienkovom konaní. Hornonitrianske bane žiadajú "pripraviť zákon o zabezpečení garancie nákladov sociálneho zabezpečenia a poistenia“. Išlo by o úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a tiež odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti zamestnanca. To by sa malo týkať baníkov, čo prídu o zamestnanie pri postupnom útlme ťažby. Zvyknúť si na inú prácu bude totiž podľa Hornonitrianskych baní Prievidza (HPB) pre baníkov ťažké.

Riešenie vidia bane aj v navýšení peňazí pre rezort hospodárstva na tento a budúci rok tak, aby vedel pokryť sociálne náklady na odchádzajúcich baníkov, ale aj prípadné odstupné.

"Banská spoločnosť nebude schopná vytvoriť dodatočné prostriedky na skoršie uzatváranie a likvidáciu predmetných ťažobných polí v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky I,“ argumentujú HBP. A tiež nedokáže súbežne tvoriť dostatočné zdroje na pokrytie všetkých záväzkov voči svojim zamestnancom. Za všetkým je skrátenie všeobecného hospodárskeho záujmu, tvrdia bane. Toto rozhodnutie skrátilo podporu pre domáce uhlie z roku 2030 na rok 2023. Tá funguje cez tarifu za prevádzkovanie systému. Jej výšku určuje každoročne regulátor. Ročne sa na elektrinu z uhlia vyzbiera takmer sto miliónov eur. Domácnosť s priemernou ročnou spotrebou 3¤000 kilowatthodín elektrickej energie odvedie na baníkov ročne približne 15,30 eura.

Dôležitá trafostanica

Termín ukončenia podpory bol určený s ohľadom na dokončenie trafostanice Bystričany. Práve od nej totiž závisí bezpečnosť dodávok elektriny v regióne. Jednotlivé bane by sa mali zatvárať postupne. Samotná Baňa Nováky má byť definitívne zatvorená v roku 2027.

Podľa analýzy v samotnom akčnom pláne však nezamestnanosť nie je najakútnejším problémom regiónu. A nemala by byť ani neskôr. Koncom minulého roka sa miera nezamestnanosti pohybovala na úrovni 4,5 percenta v okrese Prievidza a tri percentá v Partizánskom. Útlm banskej činnosti síce môže priniesť nárast počtu ľudí bez práce, prebiehať však bude postupne. Nepôjde teda o skokové zvýšenie. Okrem toho vyše dvoch pätín terajších zamestnancov baní bude v roku 2023, keď sa má ťažba skončiť, starších ako 55 rokov. V hre je stále aj návrh, aby mali nárok na predčasný dôchodok.

