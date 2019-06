Soros a ďalší americkí miliardári žiadajú, aby ich štát viac zdanil

Skupina 18 miliardárov tvrdia, že sú bez politickej príslušnosti a nepodporujú žiadneho kandidáta. Uviedol to dnes server BBC.

„Amerika má morálnu, etickú a ekonomickú zodpovednosť, aby viac zdanila naše bohatstvo,“ uvádza sa v liste. Daň by podľa nich mohla pomôcť vyriešiť klimatickú krízu, zlepšiť ekonomiku, zdravie, spravodlivo vytvoriť príležitosti a posilniť demokratickú slobodu. „Zavedenie dane z bohatstva je v záujme našej republiky,“ stojí v liste.

Medzi signatármi sú George Soros, spoluzakladateľ Facebooku Chris Hughes, dcéra miliardára Charlieho Mungera Molly Mungerová, potomok Walta Disneyho či majitelia hotelového reťazca Hyatt. List tiež poukazuje na to, že kolega miliardár Warren Buffett už skôr upozornil, že podľa súčasných pravidiel je zdanený menej ako jeho sekretárka.

Skupina síce nepodporila žiadneho kandidáta, pochválila však návrh možnej demokratickej kandidátky na prezidentku, senátorky Elizabeth Warrenovej. Tá by chcela zvýšiť dane pre tých, ktorí majú viac ako 50 miliónov USD, čo by malo vplyv na 75 000 najbohatších rodín. Odhaduje, že by tak štát získal za desať rokov 2,75 bilióna dolárov. V liste sú aj narážky na to, že demokratickí kandidáti na prezidenta podporujú vyššie dane pre superbohatých.

Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) patrí Spojeným štátom šiesta priečka v rebríčku 40 krajín s najväčšou koncentráciou bohatých. Podľa listu by zdanenie superbohatých spomalilo rastúcu koncentráciu bohatstva, ktorá podkopáva stabilitu a integritu krajiny.

Súčasný americký prezident Donald Trump navrhol v roku 1999 mimoriadnu daň pre bohatých kvôli zníženiu štátneho dlhu. Súčasťou jeho predvolebnej kampane sa však daň pre bohatých nestala. V Európe sú snahy o zdanenie bohatých rôzne. Z 15 krajín podľa OECD zdaňujú bohatých len štyri – Švajčiarsko, Belgicko, Nórsko a Španielsko. Francúzsko, Švédsko a Nemecko od dane ustúpili kvôli problémom s jej zavádzaním.