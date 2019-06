EÚ zaplatí modernizáciu železnice v regióne Trenčína

Projekt financovaný z rozpočtu Európskej únie (EÚ) zmodernizuje úsek trate medzi Púchovom a Považskou Teplou tak, aby na ňom mohli vlaky jazdiť rýchlosťou do 160 kilometrov za hodinu. Médiá o tom v utorok informovalo Zastúpenie Európskej komisie (EK) v SR.

„EÚ poskytne finančné prostriedky aj na výstavbu dvoch tunelov, troch veľkých mostov a renováciu dvoch železničných staníc v mestách Považská Teplá a Považská Bystrica,“ dodáva Zastúpenie EK.

Eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Cretuová v tejto súvislosti uviedla, že EÚ financuje modernizáciu železničnej siete v regióne mesta Trenčín. Cestujúci budú profitovať zo zvýšenej bezpečnosti a pohodlia na trati a z rýchlejšieho spojenia medzi slovenskými regiónmi a Českou republikou. „Keďže tento projekt podporuje ekologickú mobilitu v regióne, zlepší sa aj kvalita ovzdušia pre miestnych obyvateľov,“ skonštatovala eurokomisárka.

Tento projekt by sa mal dokončiť do konca roku 2021. EÚ investuje z politiky súdržnosti na roky 2014 2020 skoro 3,5 miliardy eur do dopravnej a energetickej siete na Slovensku, uzatvára Zastúpenie EK v SR.