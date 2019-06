V júli začnú stavať úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, hotový má byť o dva roky

Zmluvná cena je 127 705 627,71 eura bez DPH. Podpis Zmluvy o dielo je naplánovaný na prelom júna a júla, s prácami by zhotoviteľ mal začať v mesiaci júl. Doba výstavby je 2 roky, to znamená, že úsek by mal motoristom slúžiť už v roku 2021.

Úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce bude dlhý 13,5 km a začína dočasným napojením cesty I/16 na rýchlostnú cestu R2 v Mýtnej v podobe stykovej mimoúrovňovej križovatky pred obcou Mýtna, uviedla NDS. Jeho súčasťou podľa diaľničnej spoločnosti je 11 mostných objektov, 6 protihlukových stien, 8 zárubných či oporných múrov. Koniec úseku v km 21,760 je situovaný vo výhľadovej mimoúrovňovej križovatke Tomášovce, za ktorou pokračuje nadväzujúci úsek R2 Tomášovce – Ožďany.

„V prípade vedľajšieho úseku R2 Kriváň – Mýtna je už súťaž vyhodnotená, bola však vznesená jedným z neúspešných uchádzačov námietka k vyhodnocovaciemu procesu zákazky, preto NDS bude postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a po vyzvaní Úradom pre verejné obstarávanie splní svoju zákonnú povinnosť doručiť úradu kompletnú dokumentáciu potrebnú pre rozhodnutie o námietke. NDS potom bude postupovať v zmysle záverečného verdiktu z ÚVO. Ak sa opäť neodvolajú uchádzači, predpoklad podpisu Zmluvy o dielo a začiatku stavebných prác je v októbri, prípadne v novembri tohto roka,“ uviedla NDS v tlačovej správe.

Plnohodnotná rýchlostná cesta pre juh stredného Slovenska V roku 2017 sme v tomto regióne pre motoristov sprejazdnili úsek R2 Zvolen východ – Pstruša. Ten sa napojil na úsek rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň, ktorý je v prevádzke od roku 2015. Obyvatelia dotknutého regiónu tak už majú k dispozícii plnohodnotnú štvorpruhovú rýchlostnú komunikáciu od Zvolena až po Kriváň v dĺžke takmer 20 km. Po vybudovaní úsekov od Kriváňa po Lovinobaňu získajú motoristi z juhu stredného Slovenska ďalších takmer 23 km rýchlostnej cesty. (NDS)

.....

VIDEO: Pozrite si vo videu TV Pravda v akom štádiu rozpracovanosti je šesť rozostavaných diaľničných úsekov na Slovensku a ako bude diaľnica pri Bratislave, Žiline či Prešove vyzerať po dokončení.