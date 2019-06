Mnuchin: Dohodu s Čínou máme hotovú na 90 percent

„Prešli sme zhruba 90 percent cesty k dohode a myslím si, že existuje smer k jej dokončeniu,“ povedal minister. Vyjadril pritom presvedčenie, že prezidenti Donald Trump a Si Ťin-pching môžu urobiť pokrok v zastavených rokovaniach o obchode na nadchádzajúcom summite G20.

Šéf amerického rezortu financií neposkytol podrobnosti, čo záverečných 10 percent dohody znamená, alebo aké sú sporné body pri dokončovaní dohody. Trump sa stretáva so svojim čínskym partnerom v sobotu v japonskom meste Osaka. Podľa prieskumu Bank of America Merrill Lynch zhruba dve tretiny oslovených investorov neočakávajú uzatvorenie dohody počas tohto víkendu, ale ani sa podľa nich nezavedú nové clá. Mnuchin dodal, že verí v uzavretie dohody do konca tohto roka, ale konštatoval, že „na to musí existovať správna snaha“.