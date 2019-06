Odpor samospráv voči znižovaniu daní považuje Most-Híd za hystériu

Hystéria predstaviteľov samospráv v súvislosti so zvyšovaním nezdaniteľnej časti základu dane nie je na mieste. Tvrdia to predstavitelia strany Most-Híd, ktorí návrh na zvýšenie nezdaniteľného minima do parlamentu predložili.

Jeho výsledkom totiž bude nižší výber daní z príjmov fyzických osôb a tým aj nižšie príjmy do rozpočtov samospráv. Napriek tomu by však príjmy obcí, miest a žúp mali aj po znížení nezdaniteľného minima stúpnuť.

Poslanci za Most-Híd však starostom a primátorom pripomínajú najmä opatrenia, keď štát, naopak, svojimi administratívnymi opatreniami ich príjmy zvyšoval a vtedy neprotestovali. Hovoria napríklad o povinných príplatkoch za prácu v noci a cez víkendy, ktoré priamo zvýšili príjmy samospráv o 125 mil. eur. Ako hovorí poslanec za Most-Híd Tibor Bastrnák, zvýšením nezdaniteľného minima budú síce ich príjmy o 135 mil. eur nižšie, ako by mohli byť, stále však medziročne porastú o 90 mil. eur.

Poslankyňa Mosta-Híd Irén Sárközy však hovorí, že financovanie samospráv je samostatný príbeh, o ktorom by sa malo diskutovať, a nie ho spájať so zdaňovaním zamestnancov a živnostníkov. "Tam je viacero možných riešení, ale nie to, že necháme zdaňovať príjmy, ktoré by u ľudí zdaňované byť nemali,“ povedala na stredajšej tlačovej konferencii. Most-Híd totiž tvrdí, že týmto opatrením len napráva nepomer medzi rastom čistých príjmov ľudí a výberom daní, ktorý rastie dvojnásobným tempom.

Nezdaniteľná časť základu dane by sa mala od začiatku budúceho roka zvýšiť zo súčasného 19,2-násobku na 21-násobok životného minima. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov od poslancov za stranu Most-Híd, ktorý parlament posunul do druhého čítania. Fyzické osoby by si tak za rok 2020 mohli zo základu dane odpočítať sumu 4 414,20 eura, kým v tomto roku je ročná výška nezdaniteľného minima na úrovni 3 937,34 eura. V konečnom dôsledku by sa tak daň z príjmov zamestnancov a živnostníkov znížila o viac ako 90 eur za rok.

Ide o kompromisný návrh, ktorý vyplynul z koaličných rokovaní. Pôvodný návrh Mosta-Híd pritom okrem prvého kroku zvyšovania v budúcom roku počítal ešte s následným opätovným zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2021, a to na 22,7-násobok životného minima. Nezdaniteľná časť daňovníkom znižuje daňový základ, čím následne klesá aj samotná daň. Vyššiu nezdaniteľnú časť si budú môcť zamestnanci uplatniť prvýkrát za január budúceho roka a živnostníci až v roku 2021 pri podávaní daňového priznania za rok 2020.