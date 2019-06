Veľkým automobilkám hrozia v EÚ pokuty pre emisie

Veľkým automobilkám môžu od roku 2021 hroziť pokuty pre neplnenie nových emisných štandardov Európskej únie. Vyplýva to zo štúdie konzultačnej spoločnosti AlixPartners.

Najviac ohrozený je podľa nej nemecký Volkswagen a taliansko-americký Fiat Chrysler. Vyhnúť pokutám by sa mohli Volvo a Toyota.

Najväčšiu pokutu, a to až 1,83 miliardy eur, by mohol dostať Volkswagen. Ten je najväčšou automobilkou v Európe podľa podielu na trhu. Aby automobilka splnila prísnejšie pravidlá, plánuje od budúceho roka masovú výrobu elektrických áut. Pokuta pre Fiat Chrysler by mohla byť 746 miliónov eur.

Automobilky musia podľa nového nariadenia do roku 2021 znížiť priemer emisií vozidlového parku pri osobných áut na 95 gramov oxidu uhličitého na kilometer. Za vyššie emisie budú platiť pokuty.

AlixPartners pre svoj odhad výšky pokuty použil údaje o emisiách áut z konca roku 2017. Od tej doby sa veľkým automobilkám podarilo zvýšiť predaj elektrických a hybridných vozidiel, ktoré majú nižšie emisie. Údaje Európskej environmentálnej agentúry však ukazujú, že emisie za posledné dva roky sa zvyšujú a vlani dokonca boli najvyššie za štyri roky.

Volkswagen už skôr uviedol, že plánuje nové emisné pravidlá plniť. Fiat Chrysler vyhlásil, že využije tú najlacnejšiu možnosť, čo môže znamenať aj to, že za nadmerné emisie zaplatí.

„Ak vyrábate silnejšie autá a máte väčší podiel naftových vozidiel, budete sa musieť veľmi snažiť, ak chcete zmierniť prípadné sankcie,“ uviedol výkonný riaditeľ AlixPartners Elmar Kádéš.

AlixPatners v štúdii o výhľade globálneho automobilového trhu tiež upozorňuje, že v najbližších troch rokoch bude predaj áut stagnovať alebo klesať. To bude mať negatívny vplyv na ziskové marže dodávateľov a výrobcov, najmä tých, ktorí sa snažia vyrovnať predaj elektrických vozidiel a automobilov so spaľovacím motorom. Jedným z najhorších scenárov pre automobilky je stagnácia alebo pokles dopytu v čase, keď majú vysoké investície do nových áut. Aby sa s tým lepšie vyrovnali, budú musieť znižovať náklady, uviedla agentúra Reuters.