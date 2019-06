Prvý zákon s podpisom Čaputovej. Odklad pokút za chýbajúcu eKasu

Je ním novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorou sa odkladá udeľovanie sankcií za nepoužívanie eKasy pre podnikateľov, ktorí do konca júna požiadajú finančnú správu o pridelenie kódu eKasa klient, ale nemajú ešte certifikované zariadenia, až na budúci rok.

Pôvodný návrh novely pritom počítal s tým, že finančná správa nebude pokutovať iba subjekty, ktoré včas požiadali o registráciu eKasy a zároveň si už objednali certifikované zariadenie. Na základe pozmeňujúceho návrhu poslancov za SNS však povinnosť preukázať záväznú objednávku certifikovaného zariadenia z novely vypadla. Podnikateľom tak bude stačiť do konca júna o pridelenie kódu eKasa klient požiadať finančnú správu a na objednanie a obstaranie certifikovaného zariadenia budú mať čas do konca roka. Pozmeňujúcim návrhom sa pritom posunul aj termín samotného odkladu sankcií z konca septembra až na spomínaný koniec roka.

Finančná správa však napriek schváleným zmenám pripomína, že novelou sa termín zavádzania eKasy 1. júla tohto roku nemení. „Parlament upravil iba podmienky pre oblasť kontroly s tým, že pokuty za nezavedenie eKasy po 1. júli 2019 sa nebudú podnikateľom ukladať do konca tohto kalendárneho roka, respektíve uložené pokuty sa zrušia, ak podnikateľ do účinnosti schválenej novely požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient,“ informovala finančná správa.

Rovnako sa nemení povinnosť evidovať tržby v pokladniciach, povinnosť požiadať finančnú správu o pridelenie kódu pokladnice eKasa a v platnosti zostáva aj ustanovenie, že k 1. júlu sa zrušia daňové kódy súčasných elektronických registračných pokladníc. Podnikatelia, ktorí v súčasnosti už evidujú tržby v eKase, majú povinnosť naďalej eKasu používať. Táto povinnosť sa týka aj všetkých nových prevádzok, ktoré vznikli po 1. apríli 2019 a vzniknú po 1. júli 2019.

Podnikatelia, ktorí doteraz evidovali tržby v elektronickej registračnej pokladnici a nedisponujú eKasou, musia po 1. júli 2019 používať doterajšiu pokladnicu aj so zrušeným daňovým kódom pokladnice. Certifikované riešenie eKasy si majú čas zaobstarať do konca roka 2019. Uvedené však platí len za podmienky, že do účinnosti schválenej novely zákona požiadali o pridelenie kódu eKasy.

Správca dane zároveň pripomína, že bude pokutovať tých podnikateľov, ktorí od 1. júla 2019 nebudú používať eKasu a do dňa účinnosti schválenej novely zákona nepožiadali finančnú správu o pridelenie kódu eKasa.