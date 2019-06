Gestamp otvoril v Nitre závod, investoval 130 miliónov eur

Závod s rozlohou 42 400 metrov štvorcových bude vyrábať vizuálne diely a štrukturálne časti karosérie pre závod automobilky Jaguar Land Rover v Nitre. Viac ako 70 % produkcie závodu Gestamp Nitra bude založenej na výrobe dielov z hliníka.

„Je to náš najväčší závod, ktorý a zameriava na výrobu hliníkových komponentov. Tieto komponenty sú veľmi dôležité, tvoria akoby kožu auta,“ povedal výkonný predseda predstavenstva spoločnosti Gestamp Francisco J. Riberas. Zároveň zdôraznil, že firma využije všetko svoje know-how v oblasti technológií a materiálov, aby znížil hmotnosť vozidiel a zvýšil ich bezpečnosť. Produkcia závodu Gestamp Nitra je zameraná na model Discovery, ktorý sa tu v súčasnosti vyrába. Gestamp bude taktiež vyrábať diely pre model New Defender, ktorého začiatok výroby je plánovaný na tento rok.

Ako uviedla Miroslava Remenárová zo spoločnosti Jaguar Land Rover, otvorenie závodu Gestamp je pre automobilku významnou správou. „Je to jeden z dodávateľov, ktorý prišiel na Slovensko vďaka investícii Jaguar Land Rover. Pritiahli sme mnohých nových dodávateľov pre automobilový priemysel, ale zároveň sme posilnili existujúcich. Medzi existujúcimi môžem spomenúť Matador, medzi novými Snycreon,“ povedala Remenárová.

Spoločnosť Gestamp sa špecializuje na dizajn, vývoj a výrobu kovových komponentov pre automobilový priemysel. Závod v Nitre je už druhým na Slovensku. Vo Veľkom Mederi v okrese Dunajská Streda skupina Gestamp vyrába mechanizmy prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Edscha. Dokopy na Slovensku momentálne zamestnáva okolo 400 ľudí.

Slovenská republika podporila investíciu Gestamp sumou deväť miliónov eur. „Ministerstvo hospodárstva aj vláda hodnotí túto investíciu pozitívne, pretože nejde iba o bežnú automobilovú výrobu. Táto spoločnosť bude hlavným dodávateľom pre Jaguar Land Rover, začala spolupracovať aj na elektromobilite a bude vyrábať aj rôzne súčasti pre batériové systémy – to je niečo, čo Slovensko potrebuje,“ povedal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz. Ako ďalej dodal, podľa dohody z roku 2016 sa po dostavbe závodu v Nitre začne diskusia o ďalšej investícii firmy na Slovensku, ktorá by mohla smerovať do výskumu a vývoja. „V prvom rade sa musíme pozrieť v rámci Visegrádskej štvorky, či sa nám oplatí priniesť sem tieto aktivity a je to niečo pre budúce rozhodnutia,“ reagoval Riberas.

Gestamp je globálna nadnárodná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na dizajn, vývoj a výrobu kovových komponentov pre špičkových výrobcov automobilov. Vyvíja produkty s inovatívnym dizajnom určeným na výrobu ľahších a bezpečnejších vozidiel, ktoré ponúkajú lepšiu spotrebu energie a znížený vplyv na životné prostredie. Jej produkty sa využívajú pri výrobe karosérií, podvozkov a mechanizmov. Spoločnosť pôsobí v 22 krajinách so 110 výrobnými závodmi a dvoma rozostavanými závodmi a s 13 výskumnými a vývojovými centrami. Celosvetovo zamestnáva vyše 43-tisíc ľudí. V roku 2018 mala spoločnosť Gestamp obrat 8,548 miliardy eur.