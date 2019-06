Zhotoviteľ obchvatu Bratislavy: 20-tisíc testov nepreukázalo nebezpečný materiál

Ako agentúru SITA informoval zhotoviteľ stavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, od začiatku spolupracujú s príslušnými úradmi. Odobraté vzorky majú podľa spoločnosti potvrdiť vhodnosť prác, pričom vzorky odobraté v minulosti výskyt nebezpečného materiálu nepreukázali. Zhotoviteľ tak reagoval na stredajší ďalší zásah polície na stavbe D4 pri bratislavskej mestskej časti Jarovce, dôvodom bolo podozrenie z používania nebezpečných materiálov.

„D4R7 Construction má záujem o rýchle objasnenie všetkých otvorených otázok. Preto vítame každé vyšetrovanie a úzko spolupracujeme s políciou,“ povedal generálny riaditeľ D4R7 Construction Juan José Bregel. „Všetky práce pri výstavbe obchvatu Bratislavy vykonávame v súlade s platnými slovenskými a medzinárodnými normami, smernicami i právnymi požiadavkami,“ tvrdí šéf zhotoviteľa. Spoločníkmi D4R7 Construction sú španielsky Ferrovial Agroman Slovakia, s. r. o., (materské spoločnosti Ferrovial Agroman Limited a Ferrovial Agroman International SE so sídlom v Londýne) a rakúsky PORR Bau GmbH so sídlom vo Viedni.

„Akékoľvek podozrenie, týkajúce sa používania potenciálne nelegálnych stavebných materiálov pri výstavba diaľnice, budeme skúmať čo najdôkladnejšie a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli príslušným orgánom pri vyšetrovaní,“ ubezpečila spoločnosť D4R7 Construction. Viac ako 20-tisíc doteraz vykonaných testov podľa zhotoviteľa ukázalo, že materiál používaný na stavbe bratislavského obchvatu je v súlade so všetkými relevantnými štandardmi i zákonmi.

Koncesionár Zero Bypass Limited na čele so španielskou spoločnosťou Cintra bude prevádzkovať D4 a R7 v dĺžke 59 kilometrov po ich dokončení tridsať rokov po otvorení prvého z úsekov. „Počas tohto obdobia budú všetky potenciálne náklady spojené s chybnou výstavbou diaľnice niesť akcionári koncesionára. Je zrejmé, že je v najlepšom záujme koncesionára vybudovať diaľnicu podľa vysokých štandardov kvality stanovených v koncesnej zmluve medzi Slovenskou republikou a koncesionárom,“ dodal D4R7 Construction. Úseky D4 a R7 by podľa pôvodného plánu mali byť odovzdané do užívania v roku 2020. Vzhľadom na priebeh stavebných prác a viaceré zmeny v projekte je dodržanie tohto termínu otázne v prípade D4, vrátane dunajského súmostia či križovania D4 s D1.

Na stavbe D4 v blízkosti Jaroviec zasahovala v stredu polícia. Ako agentúru SITA informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, v rámci vyšetrovania zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi a zločinu ohrozenia a poškodenia životného prostredia pristúpil vyšetrovateľ k výkonu prehliadky iných priestorov a pozemkov. Účelom výkonu tejto prehliadky je odber vzoriek, ktoré budú predmetom znaleckého skúmania. Na základe výsledkov znaleckého skúmania vyšetrovateľ rozhodne o ďalšom postupe vo veci.

Nedávny poslanecký prieskum na stavbe D4 R7 podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR ukázal to, o čom rezort už informoval a zverejnil v ekoaudite. "Ekoaudit jasne preukázal, že koncesionár nepostupuje v súlade so schválenou štúdiou EIA. Ak prebiehajúce testovanie potvrdí v stavbe nepovolený materiál, bude ho musieť koncesionár na vlastné náklady odstrániť,“ uviedla pre agentúru SITA rezortná hovorkyňa Karolína Ducká. Rezort dopravy podľa nej intenzívne spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia SR, keď už pred rokom oslovil Inšpekciu životného prostredia SR, aby všetky podozrenia a pochybenia preverili.