VW v Berlíne rozbehol zdieľanie áut, v pláne je aj Praha

V budúcom roku plánuje službu rozšíriť aj do Prahy, a to spoločne so značkou Škoda. Oznámila to vo štvrtok firma.

Volkswagen od štvrtka v uliciach nemeckej metropoly v rámci služby WeShare ponúka na prenájom prostredníctvom mobilnej aplikácie 1500 vozov Golf s elektrickým pohonom. Prenájom bude spočiatku stáť 0,17 eura za minútu. Od septembra potom budú zavedené tri tarify s priemernou cenou 0,29 eura za minútu.

Berlínska služba bude spočiatku pokrývať oblasť s rozlohou približne 150 kilometrov štvorcových. Služba si bude vyžadovať, aby používateľ vlastnil chytrý telefón a kreditnú kartu, bolo mu najmenej 21 rokov, mal aspoň rok vodičský preukaz a bol zaregistrovaný na nemeckej adrese.

Elektromobily sa budú dobíjať na verejných dobíjacích staniciach. Spočiatku budú mať dobíjanie na starosti zamestnanci služby WeShare, časom ale bude spustený systém, ktorý bude k dobíjaniu áut motivovať samotných zákazníkov.