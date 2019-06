Rusi už majú 13 podozrivých zo znečistenia ruskej ropy

Celkový počet podozrivých tým stúpol na 13. S odvolaním sa na informáciu advokáta jednej podozrivej osoby o tom informovala agentúra TASS.

Spoločnosť Transnefť tento mesiac oznámila, že štyri podozriví pracovali pre dcérsku spoločnosť tejto firmy a že v prípade figuruje ďalších šesť ľudí. Na štvoricu obvinených zamestnancov Transnefťu súd už uvalil domáce väzenie. Zatknuté boli zatiaľ tri osoby a na ďalšie dve bol vydaný zatykač.

Úrady ich vinia z trestných činov „vytvárania zločineckej organizácie a účasti v nej“ a krádeže. Správy o znečistení ropy organickými chloridmi sa objavili na konci apríla, keď bola znečistená ropa zistená v prístave Usť-Luga na pobreží Baltského mora a v ropovode Družba.

Ten surovinu privádza do Bieloruska, Nemecka, Poľska, na Ukrajinu, Slovensko, do Maďarska a do Českej republiky. Krajiny napojené na ropovod dovoz ruskej ropy zastavili.Na Slovensko a do Česka bol dovoz obnovený v máji.