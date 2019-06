Vládni analytici odporúčajú Železniciam SR opatrenia, ktoré im ušetria milióny

Informovali o tom v piatok na tlačovej besede zástupcovia analytikov na základe auditu, ktorý uskutočnili v štátnom správcovi železničnej infraštruktúry počas štyroch mesiacov. Napríklad, optimalizáciou opatrení v hospodárení by železnice mohli každoročne ušetriť 79 miliónov eur a z predaja budov a nadbytočného majetku 72 miliónov eur.

Najdôležitejšie je podľa analytikov určenie priorít investičných projektov podniku podľa ich efektívnosti, dôraz na údržbu a realizácia optimalizačných opatrení. Problémom je pokračujúci rast prevádzkových nákladov bez zvyšovania výnosov. Železnice by preto mali pripraviť novú investičnú stratégiu, optimalizovať prevádzku tratí, zefektívniť údržbu a prehodnotiť nastavenie administratívnych procesov. „Mali by zmeniť zastarané riadenie dopravy, interné nastavenia s dopadom na podnikovú zamestnanosť a odporúčame prehodnotiť aj rozsah spravovaných tratí. Všetko s cieľom zlepšiť služby poskytované železnicami,“ informoval vedúci projektu za ÚHP Juraj Mach.

K zníženiu straty môže podľa ÚHP prispieť aj systemizované financovanie prevádzky a obnova a rozvoj infraštruktúry, ako aj investície do vhodne nastavených priorít. „Investičná stratégia by sa mala popri pokračujúcej modernizácii hlavných dopravných koridorov zamerať na najvýnosnejšie projekty. Takými sú projekty do zautomatizovania riadenia dopravy za tristo miliónov eur,“ uviedol Mach s tým, že táto investícia by znížila náklady železníc ročne o 26 miliónov eur. Pre udržateľné hospodárenie podniku je podľa auditu potrebná aj úprava zmluvy so štátom so zámerom dosiahnuť moderné riadenie podniku.

ŽSR sú s takmer 14-tisíc zamestnancami najväčším verejným zamestnávateľom na Slovensku, napriek tomu ich majú nedostatok. Práve automatizácia riadenia by podľa analytikov uvoľnila väčšie ľudské kapacity a zamestnancov by bolo možné využiť v iných činnostiach, hlavne v údržbe. Tlak na automatizáciu sa bude zvyšovať z dôvodu starnutia populácie, čo uvoľní ďalšie prebytočné kapacity a umožní väčšie šetrenie. Zmena nastavenia procesov v podniku je ďalším zdrojom úspor.

ŽSR plánujú v tomto roku vykázať náklady v objeme 532 miliónov eur, viac ako polovicu z tejto sumy im vykryje štát. Podnik navyše dostáva ročne v priemere 55 miliónov eur na investície. Na realizáciu všetkých zmien je podľa ÚHP potrebný dialóg a podpora Ministerstva dopravy a výstavby SR a Dopravného úradu ako regulátora.

ŽSR v reakcii na tlačovú besedu UHP uviedli, že ako manažér železničnej infraštruktúry a zároveň jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku prejavujú vôľu prijímať kroky k stabilite firmy.

„Závery pracovného materiálu, ktorý je výsledkom projektu realizovaného Útvarom hodnoty za peniaze a implementačnou jednotkou (na úrade vlády), berú Železnice SR na vedomie. Návrhmi a odporúčaniami, ktoré vyplývajú z materiálu, sa ŽSR budú vážne zaoberať, resp. ich implementovať v praxi,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca ŽSR Michal Lukáč. Vedenie spoločnosti podľa neho verí, že závery spomenutého materiálu sa počas, respektíve po ich implementácii ukážu ako správne a prospešné.