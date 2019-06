Európska únia sa s juhoamerickými štátmi dohodla na voľnom obchode

Dosiahnutie dohody oznámil na twitteri predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker, ide podľa neho o historický okamih. Mercosur tvoria Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj. Dohoda by mala vytvoriť najväčšiu zónu voľného obchodu na svete, uviedla agentúra DPA.

Rokovania o zmluve sa začali v roku 2000. Na intenzite nabrali, keď v dôsledku zvolenia Donalda Trumpa americkým prezidentom zamrzli obchodné rozhovory medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou. Tá následne obrátila pozornosť na ďalšie veľké ekonomiky a už sa jej podarilo uzavrieť obchodné dohody s Japonskom či Mexikom.

„Obchodná dohoda s Mercosurom je hotová! Je to historický okamih. Uprostred medzinárodného obchodného napätia vysielame jasný signál, že podporujeme obchod, ktorý stojí na pravidlách,“ napísal Juncker na svojom twitterovom účte. Dodal, že ide o najväčšiu obchodnú dohodu, akú kedy EÚ dosiahla.

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro označil zmluvu za „jednu z najdôležitejších obchodných dohôd všetkých čias“. Dohoda bude podľa Európskej komisie pokrývať zhruba 780 miliónov ľudí a upevní politické a ekonomické vzťahy EÚ s krajinami Mercosuru.

Export z Európskej únie do krajín Mercosuru vlani dosiahol zhruba 45 miliárd eur, opačným smerom putoval tovar v hodnote takmer 43 miliárd eur. Mercosur vyváža do EÚ najmä potraviny, nápoje a tabak, zatiaľ čo EÚ dodáva do Mercosuru hlavne stroje, dopravné zariadenia, chemikálie a farmaceutické produkty. Dohoda by mala vďaka odbúraniu ciel a ďalších obchodných bariér priniesť značné úspory.

„Táto dohoda ušetrí európskym podnikom vyše štyri miliardy eur ročne – štyrikrát toľko, čo naša dohoda s Japonskom,“ uviedla európska komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová.

Komisárka už skôr uviedla, že uzavretie dohody s Mercosurom je jej najvyššou prioritou. Schvaľovania zmluvy v rámci EÚ by ale mohlo byť komplikované, pretože Francúzsko aj niektoré ďalšie členské krajiny sa obávajú prudkého rastu dovozu hovädzieho.

Ochrancovia prírody, ktorých vplyv v Európskom parlamente po májových voľbách vzrástol, navyše varujú, že dohoda by mohla posilniť snahy o ďalší výrub lesov. Dohodu musia schváliť jednotlivé členské štáty EÚ aj Európsky parlament.