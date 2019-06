Jaguar ťahá celú Nitru, pribúdajú stovky pracovných miest

VIDEO: Pozrite si kde vzniknú ďalšie pracovné pozície a aké špeciálne produkty bude dodávateľ pre Jaguar vyrábať.

„Do Nitry prinášame najnovší závod, ktorý bude úzko spolupracovať s Jaguar Land Roverom a bude dodávať diely do najmodernejšieho modelu auta, ktorý tu bude Jaguar vyrábať. Je to náš najväčší závod, ktorý sa zameriava na výrobu hliníkových komponentov,“ povedal Francisco J. Riberas, výkonný riaditeľ predstavenstva Gestamp.

Ten vraví, že výrobcovia automobilov si dnes len 25 percent všetkých dielov vyrábajú sami, zvyšok odkupujú od firiem, ako je Gestamp.

„To, že Jaguar Land Rover sa rozhodol, že všetku túto zodpovednosť presunie na Gestamp, je veľmi relevantné a je to jediné takéto rozhodnutie, ktoré urobili tu v Európe. Naše komponenty sú veľmi dôležité a tvoria akoby kožu celého auta. Teraz sa všetci výrobcovia áut snažia odľahčiť váhu vozidiel, snažia sa zredukovať odpad a emisie, ale zároveň chcú, aby takéto autá boli aj bezpečné. Takouto karosériou sa zvyšuje aj bezpečnosť,“ uviedol Riberas.

Potvrdil, že zohnať zamestnancov do závodu nie je ľahká úloha, im sa to však podľa jeho slov podarilo. „Je pravdou, že práve vývoj automobilového priemyslu na Slovensku veľmi rýchlo napreduje, preto sme začali tvrdo pracovať na tom, aby sme našli tých správnych ľudí a zaškolili ich, ale myslím si, že zatiaľ sa nám to podarilo. Zatiaľ sme na tom dobre, ale v súvislosti s tým, že aj Jaguar Land Rover plánuje ďalší rast a naberanie objemu výroby, plánujeme, že sa tiež budeme ešte rozširovať.“

Koľko zamestnancov chcú prijať navyše, bude podľa Riberasa závisieť od toho, ako sa chce zväčšiť Jaguar. „Teraz máme okolo 250 zamestnancov, ale ak sa bude zvyšovať počet vyrobených áut v Jaguar Land Roveri, bude sa zvyšovať aj náš počet zamestnancov,“ uzavrel Riberas.

Podľa 1. štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Vojtecha Ferencza nejde v prípade Gestampu iba o bežnú automobilovú výrobu, ale táto spoločnosť už stihla preinvestovať na Slovensku približne 130 miliónov eur, zamestnala viac ako 230 ľudí a bude hlavným dodávateľom pre Jaguar.

„Táto firma, originálne zo Španielska, ktorá otvárala druhý závod v Nitre, začína spolupracovať aj na elektromobilite. To znamená, že budú vyrábať rôzne súčasti pre batériové systémy, a to je niečo, čo Slovensko potrebuje. To znamená, že ihneď po tomto slávnostnom otvorení budeme mať rokovania s generálnym riaditeľom Gestampu a otvoríme diskusiu o tom, či Gestamp neotvorí ďalšiu investíciu na území Slovenska, ktorá by sa vyslovene zaoberala výskumom a vývojom. Bola takáto pôvodná dohoda z roku 2016, že len čo sfinalizujú túto etapu, začneme diskutovať o ich ďalšej investícii na našom území. To, čo budú teraz títo ľudia v týchto priestoroch vyrábať, to je taká bežná strojarina a to vyššie štádium, ktoré na Slovensku potrebujeme, je práve výskum a vývoj, aby sme zapojili aj univerzity, aj slovenské mozgy,“ povedal Ferencz.

Výkonný riaditeľ Gestampu diskusiu na túto tému nepoprel, zatiaľ sa však do ničoho nehrnie. „Toto je určite niečo, čo sa stále hýbe a rastie. Musíme sa na to pozrieť v rámci visegrádskej štvorky, či sa nám sem tieto aktivity oplatí priniesť a je to niečo na budúce rozhodnutia,“ povedal Riberas.

Ferencz si myslí, že 9 miliónov eur, ktoré dostal Gestamp ako štátnu pomoc, aby vystaval závod na Slovensku, sa oplatilo. „Ja som o tom osobne presvedčený. V minulosti niektorí veľkí investori skončili v iných regiónoch, v iných štátoch, hlavne pre výšku štátnej pomoci. Takže áno, štátna pomoc je jedna z možností, ako vieme zvýhodniť a lákať investora na územie Slovenska,“ uzavrel Ferencz.

Do novej prevádzky v Nitre investoval Gestamp takmer 130 miliónov eur. Špecificky sa produkcia zameriava na výrobu modelu Discovery, ktorý sa aktuálne vyrába v Jaguari. Gestamp bude tiež vyrábať diely pre model New Defender, ktorého začiatok výroby je plánovaný na tento rok. Závod vyrába niekoľko vonkajších dielov a častí karosérie hlavne z hliníka. K vybaveniu závodu patria aj dve tandemové servolisovacie linky, ktoré budú vyrábať až 70 percent komponentov z hliníka. Tie majú pomáhať znižovať hmotnosť áut a zvyšovať ich bezpečnosť.

Gestamp je globálna nadnárodná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na dizajn, vývoj a výrobu kovových komponentov pre špičkových výrobcov automobilov. Jej produkty sa využívajú v rámci karosérií, podvozkov a mechanizmov. Spoločnosť pôsobí v 22 krajinách so 110 výrobnými závodmi a 2 závodmi v štádiu výstavby. Tiež má 13 výskumných a vývojových centier. Celosvetovo zamestnáva vyše 43-tisíc ľudí.