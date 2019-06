Štátny dopravca má málo reštauračných vozňov

Pre agentúru SITA to potvrdil riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že aktuálne plánujú nasadiť mobilbary do vlakov, do ktorých mal byť pôvodne radený vozeň poskytujúci reštauračné služby, no z technických dôvodov to nebude možné.

„Situácia sa začala citeľne zhoršovať počas minulého týždňa, avšak predpokladáme, že v priebehu budúceho týždňa sa bude postupne zlepšovať. Vzhľadom na to, že si tento stav uvedomujeme, práve preto sme sa rozhodli vypísať súťaž na prenájom reštauračných vozňov,“ uviedol Kováč s tým, že vzniknutá situácia ich veľmi mrzí a cestujúcim sa ospravedlňujú. Dopravca v júni eviduje sedem sťažností pre reštauračné vozne. „Cestujúci sa najčastejšie sťažujú na to, že neboli informovaní o nezaradení reštauračného vozňa a nezabezpečili si včas jedlo a nápoje,“ priblížil hovorca.

ZSSK vyhlásila verejnú súťaž na prenájom šiestich reštauračných vozňov pre vlaky za predpokladanú cenu 14,1 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty, a to na štyri roky s možnosťou predĺženia trvania budúcej zmluvy o ďalšie štyri roky. Tieto vozne majú byť dodané na stanicu v Košiciach.

""ZSSK":[https://spravy.pravda.sk/…-v-historii/] plánuje tieto vozne nasadzovať prevažne vo vnútroštátnej preprave na trase Bratislava – Košice," poznamenal Kováč. Predpokladaná hodnota prenájmu vozňov podľa dopravcu vychádza z ceny klimatizovaného reštauračného vozňa na jeden kilometer podľa sadzobníka Medzinárodného zväzu železníc (UIC) vo výške 0,804 eura. Jeden vozeň by mal najazdiť tisíc kilometrov denne, čo je za rok 365-tisíc kilometrov, prenájom tak stojí 293,5 tisíca eur na rok, resp. 2,35 milióna eur na osem rokov. Cena prenájmu šiestich vozňov je tak vyše 14 miliónov eur.

Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký pre agentúru SITA uviedol, že reštauračné vozne sú oproti klasickým na sedenie o niečo drahšie, nakoľko sú vybavené špeciálnymi technológiami. Nepredpokladá, že vysúťažené vozne na prenájom budú nové, pravdepodobne podľa neho pôjde o zrekonštruované staršie vozne.

„Je otázne, prečo si ZSSK tieto vozne rovno nekúpi, keď si ich chce prenajať na osem rokov (štyri plus štyri). ZSSK by mala predložiť ekonomické porovnanie očakávaných nákladov pri nákupe vozňov v porovnaní s prenájmom,“ tvrdí Cenký s tým, že by mala takýmto porovnaním pred vyhlásením súťaže disponovať.

Riaditeľ IDH si myslí, že predmetom prenájmu môže byť šesť zo siedmich reštauračných vozňov spoločnosti RegioJet, ktoré boli odstavené po vykoľajení v Bratislave v roku 2015 a odvtedy nejazdia.

„Ak sa tak stane, tak predpokladám, že to nebude priamo od RegioJetu, čo by bolo pre ZSSK politicky neprijateľné (v ZSSK má vplyv SNS), ale cez sprostredkovateľa. Ak by to boli tieto vozne, určite prejdú nejakou úpravou v ŽOS-ke,“ poznamenal Cenký. Reštauračné vozne štátneho dopravcu podľa šéfa inštitútu prešli rekonštrukciou pred vyše desiatimi rokmi. „Vozový park reštauračných vozňov (najmä vybavenie kuchyne) si zaslúži v najbližšej dobe rekonštrukciu,“ dodal Cenký.

ZSSK má celkom osemnásť reštauračných a bistro vozňov.

„ZSSK nasadzuje tento typ vozňov len v rámci vnútroštátnej dopravy, resp. na linke Viedeň – Košice, pričom prevádzku zabezpečuje zmluvný partner Wagon Slovakia Košice,“ dodal Kováč. Ide o tri páry InterCity vlakov a sedem párov rýchlikov na trase Bratislava – Žilina – Košice, deväť vybraných regionálnych rýchlikov a jeden pár IC vlakov Viedeň – Bratislava – Žilina – Košice. Na ôsmich medzištátnych linkách zo SR zabezpečujú reštauračné služby zahraniční dopravcovia v spolupráci so svojimi partnermi – česká spoločnosť JLV, maďarská Utasellátó a rakúska DoN. Týka sa to 22 párov vlakov na linkách zo Žiliny, z Košíc a Bratislavy do Prahy, z Budapešti cez Bratislavu do Prahy, Berlína a Hamburgu, resp. do Varšavy a z Bratislavy do Viedne a Zürichu.