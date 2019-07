Bude Filiálka dopravnou spásou pre Bratislavu?

Bratislavu by mohla z dopravnej biedy vytiahnuť železničná stanica Filiálka. Ukázala to štúdia realizovanosti uzla Bratislava, ktorú zverejnili Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Štúdia síce ponúka päť alternatív, no viacerí kompetentní podporili variant práve s touto stanicou. Cieľom štúdie je snaha o vytvorenie fungujúceho železničného systému, ktorý má byť súčasťou integrovanej verejnej dopravy. Súčasťou je tiež plán na modernizáciu bratislavskej hlavnej stanice či výstavba nových železničných zastávok v Bratislave.