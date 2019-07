Oceliari sa vzdali výroby radiátorov

Výroba panelových radiátorov má v U.S. Steel dlhoročnú tradíciu. Počiatky výroby siahajú do roku 1968.

Výroba panelových radiátorov má v U.S. Steel dlhoročnú tradíciu. Počiatky výroby siahajú do roku 1968. Autor: Robo Hakl , Pravda

Výroba radiátorov v réžii U. S. Steel Košice do štyroch týždňov končí, preberie ju česká spoločnosť. V hutníckej fabrike sa pritom vyrábajú už od roku 1968. Približne 140 zamestnancov by o prácu nemalo prísť. Predaj by podľa našich informácií nemal súvisieť so zlou situáciou v hutníckom priemysle.