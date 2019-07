Kartel OPEC zrejme bude škrtiť ťažbu ropy až do marca

Členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa v pondelok dohodli na predĺžení programu o znižovaní produkcie o ďalších deväť mesiacov. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na tri zdroje z OPEC.

Ak sa informácie zdrojov potvrdia, dá sa očakávať, že rozladia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý už niekoľkokrát vyzval kľúčového člena OPEC, Saudskú Arábiu, aby organizácia ťažbu zvýšila a ceny ropy tak stlačila nadol. Rast cien ropy totiž znamená rast cien pohonných látok v USA, čo sa Trumpovi, ktorý chce pokračovať v úrade prezidenta aj ďalšie obdobie, nehodí.

„Saudská Arábia sa veľmi snaží dostať ceny ropy nad 70 USD (61,68 eura) za barel (159 litrov), bez ohľadu na to, čo chce Trump. Zatiaľ sa jej to stále nedarí, napriek výraznému obmedzeniu dodávok ropy na trh zo strany Iránu a Venezuely. Dôvodom je slabší dopyt a rast produkcie z bridlíc v USA,“ povedal na margo úsilia Saudskej Arábie Gary Ross zo spoločnosti Black Gold Investors. Šancu to docieliť dáva pokračovanie programu o obmedzovaní produkcie.

Spojené štáty, ktoré sú najväčším spotrebiteľom ropy na svete, nie sú členom OPEC. Nepodieľajú sa ani na programe o znižovaní produkcie.

Aká bude reálna produkcia v ďalších mesiacoch, rozhodne utorok (2. 7.), keď bude OPEC rokovať o predĺžení ťažobných limitov s krajinami mimo OPEC na čele s Ruskom. Aj z týchto zdrojov však už prišli informácie, že štáty ako Rusko podporujú predĺženie programu o obmedzovaní ťaž­by.