K zavážaniu jadrového paliva do Mochoviec je už len krok

Ako uviedol na stretnutí s novinármi generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček, v súčasnosti sa tretí mochovecký jadrový blok nachádza v štádiu rozšírenej revízie. „Je to posledný krok predtým, ako budeme zavážať jadrové palivo do reaktora,“ povedal Strýček.

Technicky by mal byť tretí blok pripravený na zavážanie jadrového paliva v septembri tohto roku, doplnil svojho šéfa Peter Andraško, riaditeľ generálneho manažmentu dostavby mochoveckých blokov. Predtým ako Slovenské elektrárne zavezú jadrové palivo do reaktora, prídu sa na dostavbu mochoveckých blokov ešte pozrieť kontrolné misie z organizácií WANO a OSART. „Tie sa uskutočnia v jeseni tohto roku, na prelome novembra a decembra,“ doplnil Strýček.

Úrad robí posledné kontroly

Predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) Marta Žiaková pred novinármi potvrdila, že v súčasnosti na treťom dostavovanom jadrovom bloku vykonávajú inšpektori kontroly zhody.

„Zostáva ešte niekoľko kontrol zhôd na niektorých systémoch,“ povedala Žiaková. Po ukončení veľkej revízie elektrárne opakovane natlakujú primárny okruh tretieho jadrového bloku.

„Následne dobehnú dva testy z horúcej hydroskúšky a uvidíme, akým spôsobom budú ešte odstraňované nedostatky, ktoré boli zistené. Postupne ako budú odstraňované nedostatky, budeme môcť pripravovať povolenie na nábeh elektrárne,“ konštatovala Žiaková.

Termín pre tretí blok je reálny

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce by mali Slovenské elektrárne podľa ostatných vyjadrení uviesť do prevádzky začiatkom budúceho roka. Štvrtý zhruba o rok neskôr. Šéfka jadrového kontrolného úradu nechcela jednoznačne potvrdiť dodržanie termínov dostavby tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach.

„Z nášho hľadiska nie je dôležitý termín uvádzania jadrového bloku do prevádzky. Z nášho pohľadu je dôležitá jadrová bezpečnosť. Takže pôjde to do prevádzky vtedy, keď budeme presvedčení, že všetky systémy sú nastavené tak, že môžu bezpečne a spoľahlivo vykonávať svoju funkciu,“ dodala Žiaková s tým, že pevne verí, že sa termín pri treťom bloku tentokrát podarí dodržať.

Pri štvrtom jadrovom bloku, ktorý by mal ísť do prevádzky o zhruba o rok neskôr ako tretí, je však predsedníčka ÚJD opatrná. „Tam to vidím o trochu dlhšie ako jeden rok, ktorý sa predpokladá,“ povedala Žiaková.

Celkový účet má byť 5,4 miliardy eur

Dostavba dvoch jadrových mochoveckých blokov si mala vyžiadať podľa posledných informácií 5,4 miliardy eur. Oneskorenie bude mať vplyv aj na navýšenie celkového rozpočtu dostavby oboch blokov, a to v predpokladanom objeme 270 miliónov eur. Manažment spoločnosti by už chcel viackrát navyšovaný rozpočet (dostavba začínala na sume 2,8 mld. eur – poznn. red.) dodržať. „Je tam určité riziko, ale my ako spoločnosť urobíme všetko preto, aby sme do toho zmestili,“ zdôraznil Strýček.

Aj opozícia už je za Mochovce

Aj parlamentná opozícia už netrpezlivo očakáva dostavanie nových mochoveckých blokov. Taktiež pripúšťa, že iná možnosť ako jadrové bloky dostavať už neexistuje. „Verím tomu, že to dotiahneme do zdarného konca, lebo tretí a štvrtý blok veľmi potrebujeme,“ uviedla pred novinármi predsedníčka parlamentného hospodárskeho výboru a poslankyňa NR SR za stranu SaS Jana Kiššová.

Opozíciu však podľa nej neteší, že sa termíny dostavby neustále posúvajú. „Boli sme tu takmer pred rokom a spustenie tretieho bloku bolo plánované v druhom kvartáli tohto roku. Dnes máme tretí kvartál a stále nie je nič spustené. Najbližší komunikovaný termín je február budúceho roku. Aj to sú už opatrnejšie vyjadrenia, či bude tento termín dodržaný,“ uzavrela Kiššová s tým, že opoziční politici sú znepokojení aj neustálym predražovaním dostavby Atómovej elektrárne Mochovce.

Stavba trvá 11 rokov

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.