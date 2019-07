Trump opäť vyostril colnú vojnu s Bruselom

Celkovo by malo ísť o 89 tovarov za ďalšie štyri milióny dolárov. Na zozname z apríla sú položky za 21 miliárd dolárov.

Na zoznam Bieleho domu sa dostal parmezán aj gouda, európske klobásy a šunky, škótska a írska whisky, ale aj cestoviny či olivy. Americké novonavrhované clá tak zasiahnu pomerne široký sortiment európskych výrobkov, ktoré sa vyvážajú do Spojených štátov.

"Zavedenie ciel na výrobky z EÚ by bolo pre európske spoločnosti veľmi nepriaznivé,“ povedal analytik Boris Tomčiak. Americký spotrebiteľský trh je obrovský, takže na ňom podľa analytika európski exportéri chcú pôsobiť.

Slovensko nové clá zatiaľ priamo nezasiahnu

Zo Slovenska na americký trh putujú hlavne syry a tvaroh, múka, pivo. "Ceny produktov, na ktoré USA uvalili clá, rastú predovšetkým v samotných Spojených štátoch,“ hovorí Tomčiak. V rámci únie práve tieto produkty pre americké clá nezdražejú, dodáva.

Pri prebytku môžu ceny týchto výrobkov podľa analytika dokonca klesať. "Typickým príkladom je trh s oceľou, kde zavedenie ciel v USA spôsobilo prepad cien v Európe,“ hovorí Tomčiak. To má, pochopiteľne, negatívny dosah na finančné výsledky európskych oceliarní, dodal.

Nové clá by sa tak Slovenska nemuseli významne dotknúť. To, že náš potravinový export do Spojených štátov nie je dominantný, potvrdilo aj ministerstvo pôdohospodárstva. Do USA exportuje Slovensko hlavne automobily. Práve clá na európske vozidlá by boli pre starý kontinent väčším problémom. "Takéto rozhodnutie by vyvolalo prepad výroby v celej Európe, čo by mohlo viesť i k recesii,“ hovorí Tomčiak. Americký prezident Donald Trump sa vyjadril, že zavedie na každé európske auto clo vo výške 25 percent. Výsledkom by boli problémy nielen pre európskych výrobcov, ale aj pre ázijské automobilky.

Európska automobilová kríza by sa Slovenska dotkla veľmi negatívne, keďže naša ekonomika je postavená na automobilovej výrobe a na subdodávkach pre automobilový priemysel. Napríklad bratislavská automobilka Volkswagen exportuje až 20 percent svojej produkcie do USA.

Lacný Boeing? Práca za deväť dolárov na hodinu

Za aktuálnym vyhrotením colnej vojny sú dotácie pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus. Obe mocnosti už vyše 14 rokov vedú spor o nespravodlivé dotácie aeroliniek Boeing a Airbus. Spor dlhé roky rieši Svetová obchodná organizácia. Zatiaľ bez výsledku.

Američania sú na napredovanie Airbusu v súčasnosti o to citlivejší, lebo Boeing čelí škandálu, pre ktorý bol po leteckých katastrofách vyradený problematický Boeing 737 Max. Agentúra Bloomberg nedávno dokonca prišla s tvrdením, že americký Boeing si na vývoj problematického softvéru pre Boeing 737 Max najímal lacnejších externých programátorov za deväť dolárov na hodinu. Takto firma vraj chcela šetriť náklady v záujme zvýšiť zisk. Cena za klasický typ Boeingu 737 je pritom okolo 100 miliónov dolárov.

Samotnú veľkú colnú vojnu rozpútal americký prezident. Jeho cieľom na poste šéfa Bieleho domu je totiž, ako sám hovorí, odstrániť nekalé obchodné praktiky, ktoré ubližujú USA. Ako riešenie zvolil práve clá.

Minulý rok v lete sa zdalo, že spor sa vyrieši. Trump sa dohodol s vtedajším predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom na odložení ciel, kým obe strany rokujú o obchodnej dohode. Podmienkou bolo zvýšenie dovozu amerických geneticky modifikovaných produktov a tiež skvapalneného plynu. Obe podmienky Brusel plní.

V apríli začali Spojené štáty s procesom zavádzania ciel proti únii. Brusel zase pripravil návrh ciel na americké produkty v súvislosti s dotáciami pre Boeing. Trumpova administratíva sa podľa agentúry TASR snaží oddeliť tieto clá od ostatných. Tvrdí, že sú súčasťou sporu o dotácie v oblasti letectva, a nie celkovej snahy vyvíjať tlak na EÚ.

Pokračovanie naťahovania o clá medzi starým kontinentom a USA prišlo uprostred sporu medzi Pekingom a Washingtonom, kde sú v hre stovky miliárd dolárov. Trump sa podľa agentúry SITA vyjadril, že v máji pozastavené obchodné rokovania s Čínou sa opäť rozbehli tento víkend na summite G20. Prebiehajú telefonicky, dodal americký prezident. "Musí to byť lepšie pre nás ako pre nich, pretože mnoho rokov mali veľkú výhodu,“ povedal podľa agentúry SITA Trump.