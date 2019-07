Kto drží život v hrsti? Kráľom je konzum

Obchod je síce iba sprostredkovateľ, ale veľmi mocný, on si totiž vyberá dodávateľov a stanovuje pravidlá hry v zápase o udržateľnosť života. Svojou meniacou sa ponukou reagujúcou na potreby planéty a ľudstva mení aj spotrebiteľa. Obchod sa tak jedným z ústredných hráčov zápasu o zdravší a lepší život. Takto vníma svoju rolu aj Lidl, v Európe aj na Slovensku jeden z najdynamickejšie rastúcich obchodných reťazcov. Ako si počína?

Jeden malý veľavravný fakt. Reťazec prestal ponúkať spotrebiteľom 9-centové igelitky, do ktorých si balili svoje nákupy. Ročne sa týmto činom usporilo 125 ton plastov, ďalších 35 ton plastov neskončilo na smetiskách, keď obchod prestal predávať plastové slamky, poháre a príbory. Ako ľahko sme si na ne zvykli. Boli pohodlné, ale ako zanešvárili pôdu, rieky, oceány. Na PET fľašiach sa ušetrilo 216 ton plastov.

Ako si vlastne predstaviť tieto čísla? Tie tony igelitiek, plastových fliaš, to sú milióny viditeľných aj neviditeľných kúskov plastu rozosiatych kade-tade. Všímame si ich najmä po zime na neobsiatych poliach alebo pri stavidlách riek. Sú vizitkou správania mnohých z nás.

Potrebujeme reguly, aj keď na ne repceme, lebo narušujú pohodlný, nezodpovedný životný štýl. Jeho súčasťou je aj stravovanie. Spoločnosť tučnie, nestravuje sa zdravo, málo sa hýbe, hoci bežcov a cyklistov pribúda.

Konzum je kráľom života. Ako ho zbaviť vlády? Lidl komunikuje so zákazníkmi prostredníctvom letákov, donedávna ich tlačil na formáte A3, teraz je formát A4. Spotreba papiera klesla z 2 400 na 1 520 ton. Ideálna by bola komunikácia na sociálnych sieťach, tento komunikačný prúd silnie, ako sa spoločnosť omladzuje, ale papier ľudí neopúšťa.

Ľudstvo vyzerá, ako sa stravuje. Môže to byť obchod, ktorý pozvoľna prinúti výrobcov znížiť obsah soli aj cukru. Pizza môže obsahovať o 30 a čipsy o 28 percent soli menej, jogurty o 14 percent cukru menej. Predá sa len to, čo sa dostane na pulty a čo chutí zákazníkom. „Najmä pri chuti treba postupovať obozretne,“ povedala Lenka Červienková, manažérka obchodného reťazca pre nákup. Zákazníci v slepých testoch vyberajú, ktorý z nových výrobkov im najviac chutí a ten sa postupne dostáva do výroby a na pulty. Namiesto revolúcie evolúcia, hoci z hľadiska okamžitej zmeny by bola žiaduca skôr revolúcia.

Obchod môže prispievať k lepšiemu chovu zvierat a hydiny, k správnym pestovateľským postupom, obmedziť riadenou spotrebou palmového oleja výrub pralesov. Obchod môže veľa, ale ešte viac môžu spotrebitelia, ak budú ochotní v mene svojich vlastných životov meniť zabehané spotrebiteľské zvyklosti. Aj tým určia pravidlá obchodu, ktorý ich môže posúvať ďalej svojim partnerom.

Stojíme na začiatku veľkej zmeny. Žiť dobre neznamená žiť s plným bruchom.